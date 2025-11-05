BiržaDEX+
Reāllaika baddiecoin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BADDIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BADDIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BADDIE

BADDIE Cenas informācija

Kas ir BADDIE

BADDIE Oficiālā tīmekļa vietne

BADDIE Tokenomika

BADDIE Cenas prognoze

baddiecoin logotips

baddiecoin Cena (BADDIE)

Nav sarakstā

1 BADDIE uz USD reāllaika cena:

--
----
-6.40%1D
USD
baddiecoin (BADDIE) Tiešsaistes cenu diagramma
baddiecoin (BADDIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.68%

-6.44%

-24.56%

-24.56%

baddiecoin (BADDIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BADDIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BADDIE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BADDIE ir mainījies par +1.68% pēdējā stundā, par -6.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.56% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

baddiecoin (BADDIE) tirgus informācija

$ 84.00K
$ 84.00K$ 84.00K

--
----

$ 84.00K
$ 84.00K$ 84.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais baddiecoin tirgus maksimums ir $ 84.00K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BADDIE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 84.00K.

baddiecoin (BADDIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas baddiecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas baddiecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas baddiecoin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas baddiecoin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.44%
30 dienas$ 0-43.39%
60 dienas$ 0-49.24%
90 dienas$ 0--

Kas ir baddiecoin (BADDIE)?

BaddieCoin – The Baddie Revolution on Solana 💋

We’ve flipped the script. Traditionally, investing in a baddie meant spending money to keep up—but now, with BaddieCoin, the baddie works for you. Built on Solana, BaddieCoin lets you invest in the whole package: beauty, energy, confidence, and unstoppable vibes.

Why settle for anything less when you can back the ultimate asset? A baddie never loses value—she only levels up. With every token, you’re not just holding crypto—you’re holding attitude, power, and a lifestyle.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

baddiecoin (BADDIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

baddiecoin cenas prognoze (USD)

Kāda būs baddiecoin (BADDIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu baddiecoin (BADDIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa baddiecoin prognozes.

Apskati baddiecoin cenas prognozi!

BADDIE uz vietējām valūtām

baddiecoin (BADDIE) tokenomika

baddiecoin (BADDIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BADDIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par baddiecoin (BADDIE)

Kāda ir baddiecoin (BADDIE) vērtība šodien?
Reāllaika BADDIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BADDIE uz USD cena?
Pašreizējā BADDIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir baddiecoin tirgus maksimums?
BADDIE tirgus maksimums ir $ 84.00K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BADDIE apjoms apgrozībā?
BADDIE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BADDIE vēsturiski augstākā cena?
BADDIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BADDIE vēsturiski zemākā cena?
BADDIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BADDIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BADDIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BADDIE šogad kāps augstāk?
BADDIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BADDIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

