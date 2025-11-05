BiržaDEX+
Reāllaika Backbone Labs Staked LUNA cena šodien ir 0.122578 USD. Seko līdzi reāllaika BLUNA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BLUNA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BLUNA

BLUNA Cenas informācija

Kas ir BLUNA

BLUNA Oficiālā tīmekļa vietne

BLUNA Tokenomika

BLUNA Cenas prognoze

$0.122578
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:45 (UTC+8)

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Cenas informācija (USD)

$ 0.119416
$ 0.125148
$ 0.119416
$ 0.125148
$ 2.21
$ 0.061061
Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) reāllaika cena ir $0.122578. Pēdējo 24 stundu laikā BLUNA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.119416 līdz augstākajai $ 0.125148, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BLUNA visu laiku augstākā cena ir $ 2.21, savukārt zemākā - $ 0.061061.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BLUNA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +0.27% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tirgus informācija

$ 179.73K
$ 179.73K
1.47M
1,466,207.229598
Pašreizējais Backbone Labs Staked LUNA tirgus maksimums ir $ 179.73K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BLUNA apjoms apgrozībā ir 1.47M ar kopējo apjomu 1466207.229598. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 179.73K.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Backbone Labs Staked LUNA uz USD bija $ +0.00032903.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Backbone Labs Staked LUNA uz USD bija $ -0.0503822669.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Backbone Labs Staked LUNA uz USD bija $ -0.1062569476.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Backbone Labs Staked LUNA uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00032903+0.27%
30 dienas$ -0.0503822669-41.10%
60 dienas$ -0.1062569476-86.68%
90 dienas$ 0--

Kas ir Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)?

This is a liquid staking token (LST) of Luna, issued by Backbone Labs

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Backbone Labs Staked LUNA cenas prognoze (USD)

Kāda būs Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Backbone Labs Staked LUNA prognozes.

Apskati Backbone Labs Staked LUNA cenas prognozi!

BLUNA uz vietējām valūtām

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tokenomika

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BLUNA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Kāda ir Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) vērtība šodien?
Reāllaika BLUNA cena USD ir 0.122578 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BLUNA uz USD cena?
Pašreizējā BLUNA uz USD cena ir $ 0.122578. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Backbone Labs Staked LUNA tirgus maksimums?
BLUNA tirgus maksimums ir $ 179.73K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BLUNA apjoms apgrozībā?
BLUNA apjoms apgrozībā ir 1.47M USD.
Kāda bija BLUNA vēsturiski augstākā cena?
BLUNA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.21 USD apmērā.
Kāda bija BLUNA vēsturiski zemākā cena?
BLUNA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.061061 USD.
Kāds ir BLUNA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BLUNA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BLUNA šogad kāps augstāk?
BLUNA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BLUNA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:45 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

