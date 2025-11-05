BiržaDEX+
Reāllaika BabyManyu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYMANYU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYMANYU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYMANYU

BABYMANYU Cenas informācija

Kas ir BABYMANYU

BABYMANYU Oficiālā tīmekļa vietne

BABYMANYU Tokenomika

BABYMANYU Cenas prognoze

BabyManyu (BABYMANYU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:29 (UTC+8)

BabyManyu (BABYMANYU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.25%

-6.36%

-10.44%

-10.44%

BabyManyu (BABYMANYU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYMANYU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYMANYU visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYMANYU ir mainījies par +0.25% pēdējā stundā, par -6.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

BabyManyu (BABYMANYU) tirgus informācija

$ 56.82K
$ 56.82K$ 56.82K

--
----

$ 56.82K
$ 56.82K$ 56.82K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Pašreizējais BabyManyu tirgus maksimums ir $ 56.82K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYMANYU apjoms apgrozībā ir 420.69T ar kopējo apjomu 420690000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 56.82K.

BabyManyu (BABYMANYU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas BabyManyu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas BabyManyu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas BabyManyu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas BabyManyu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.36%
30 dienas$ 0-88.22%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir BabyManyu (BABYMANYU)?

BabyManyu ($BABYMANYU) is the playful successor to the viral $MANYU on Ethereum, carrying forward the legend of Manyu the Mame Shibe. Just as Doge inspired BabyDoge, BabyManyu emerges as the “baby version” of $MANYU—backed by a passionate community, fresh believers, and meme culture at its core.

With an ambitious roadmap featuring BabyManyu Swap, Launchpad, NFTs, and even bridge integrations, the project blends fun with forward-looking utility. Whether you’re here for memes, community, or opportunity, BabyManyu is more than a token—it’s the next chapter in Ethereum’s dog-coin legacy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

BabyManyu (BABYMANYU) resurss

Oficiālā interneta vietne

BabyManyu cenas prognoze (USD)

Kāda būs BabyManyu (BABYMANYU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu BabyManyu (BABYMANYU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa BabyManyu prognozes.

Apskati BabyManyu cenas prognozi!

BABYMANYU uz vietējām valūtām

BabyManyu (BABYMANYU) tokenomika

BabyManyu (BABYMANYU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYMANYU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par BabyManyu (BABYMANYU)

Kāda ir BabyManyu (BABYMANYU) vērtība šodien?
Reāllaika BABYMANYU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYMANYU uz USD cena?
Pašreizējā BABYMANYU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir BabyManyu tirgus maksimums?
BABYMANYU tirgus maksimums ir $ 56.82K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYMANYU apjoms apgrozībā?
BABYMANYU apjoms apgrozībā ir 420.69T USD.
Kāda bija BABYMANYU vēsturiski augstākā cena?
BABYMANYU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BABYMANYU vēsturiski zemākā cena?
BABYMANYU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYMANYU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYMANYU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYMANYU šogad kāps augstāk?
BABYMANYU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYMANYU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:29 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

