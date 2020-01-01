BabyCate (BABYCATE) tokenomika
BabyCate (BABYCATE) informācija
Amidst the gloomy Memecoin scene on Binance Smart Chain, A new phenomenon has risen – BabyCate! Our mission is clear: to revitalise the memecoin scene on BSC and roll out the red carpet for the triumphant return of Changpeng Zhao, the beloved King of Binance.
We believe that memecoins can be more than just fleeting trends. They have the power to build communities, spark creativity, and even drive innovation. With BabyCate, we're fostering an environment where fun and potential intertwine.
As we eagerly await CZ's return, BabyCate is more than just a token; we're a passionate community, a movement dedicated to showing our unwavering support. Consider us the ultimate welcome-back gift, a testament to the excitement and anticipation surrounding the King's comeback.
BabyCate (BABYCATE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BabyCate (BABYCATE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BabyCate (BABYCATE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BabyCate (BABYCATE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BABYCATE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BABYCATE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BABYCATE tokenomiku, uzzini BABYCATE tokena reāllaika cenu!
BABYCATE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BABYCATE? Mūsu BABYCATE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.