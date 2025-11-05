BiržaDEX+
Reāllaika Baby World Liberty Financial cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYWLFI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYWLFI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYWLFI

BABYWLFI Cenas informācija

Kas ir BABYWLFI

BABYWLFI Oficiālā tīmekļa vietne

BABYWLFI Tokenomika

BABYWLFI Cenas prognoze

Baby World Liberty Financial logotips

Baby World Liberty Financial Cena (BABYWLFI)

Nav sarakstā

1 BABYWLFI uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:22 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-5.99%

-15.50%

-15.50%

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYWLFI tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYWLFI visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYWLFI ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -5.99% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.50% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) tirgus informācija

$ 76.66K
$ 76.66K$ 76.66K

--
----

$ 76.66K
$ 76.66K$ 76.66K

90.00B
90.00B 90.00B

90,000,000,000.0
90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Pašreizējais Baby World Liberty Financial tirgus maksimums ir $ 76.66K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYWLFI apjoms apgrozībā ir 90.00B ar kopējo apjomu 90000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 76.66K.

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby World Liberty Financial uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby World Liberty Financial uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby World Liberty Financial uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby World Liberty Financial uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.99%
30 dienas$ 0-48.86%
60 dienas$ 0-63.18%
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)?

🌟 From the golden wings of World Liberty Financial, a new legacy takes flight…

🦅 Baby WLFI — born of freedom, shining with the promise of tomorrow.

✨ Forged in gold, soaring with unstoppable energy.

⚡️ 0% Tax. 100% Meme Power. Empowered by the community. Guided by greatness.

👑 The sky is just

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby World Liberty Financial cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby World Liberty Financial prognozes.

Apskati Baby World Liberty Financial cenas prognozi!

BABYWLFI uz vietējām valūtām

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) tokenomika

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYWLFI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Kāda ir Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) vērtība šodien?
Reāllaika BABYWLFI cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYWLFI uz USD cena?
Pašreizējā BABYWLFI uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby World Liberty Financial tirgus maksimums?
BABYWLFI tirgus maksimums ir $ 76.66K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYWLFI apjoms apgrozībā?
BABYWLFI apjoms apgrozībā ir 90.00B USD.
Kāda bija BABYWLFI vēsturiski augstākā cena?
BABYWLFI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BABYWLFI vēsturiski zemākā cena?
BABYWLFI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYWLFI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYWLFI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYWLFI šogad kāps augstāk?
BABYWLFI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYWLFI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:19:22 (UTC+8)

Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

