Baby Wen (BWEN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Baby Wen (BWEN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Baby Wen (BWEN) informācija

Discover BabyWen, the son of Wen

In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community.

By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model.

Join BabyWen and be part of the revolution!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.babywen.io

Baby Wen (BWEN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Baby Wen (BWEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 164.95K
$ 164.95K
Kopējais apjoms:
$ 99.98M
$ 99.98M
Apjoms apgrozībā:
$ 99.98M
$ 99.98M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 164.95K
$ 164.95K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.218904
$ 0.218904
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00140348
$ 0.00140348
Pašreizējā cena:
$ 0.00164976
$ 0.00164976

Baby Wen (BWEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Baby Wen (BWEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BWEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BWEN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BWEN tokenomiku, uzzini BWEN tokena reāllaika cenu!

BWEN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BWEN? Mūsu BWEN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.