Baby Solana (BABYSOL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Baby Solana (BABYSOL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Baby Solana (BABYSOL) informācija

BABYSOL – The Adorable Token with a Big Destiny! 🌞👶

Born on the Solana blockchain, BABYSOL is the cheeky little sibling of the crypto world, bringing giggles, gains, and good vibes to everyone. With its tiny footprints, BABYSOL is crawling its way into the hearts of Solana lovers, aiming for the moon and beyond! 🌕

🎯 Why BABYSOL?

🍼 BABYSOL is here to make your bags cuter. 🌈 It's not just a token; it’s a lifestyle of smiles and moon dreams. 🚀 From tiny steps to giant leaps, BABYSOL is growing fast! 👶 Join the Family! Let’s make Solana proud by raising this baby to greatness. Adopt BABYSOL today, and together, we’ll send this little rascal to the stars! ⭐

🎉 BABYSOL: Because even babies deserve their moonshot! 🌌🍼

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://babysolana.meme/

Baby Solana (BABYSOL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Baby Solana (BABYSOL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 124.87K
Kopējais apjoms:
$ 999.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 124.87K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00125387
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00012488
Baby Solana (BABYSOL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Baby Solana (BABYSOL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BABYSOL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BABYSOL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BABYSOL tokenomiku, uzzini BABYSOL tokena reāllaika cenu!

BABYSOL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BABYSOL? Mūsu BABYSOL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

