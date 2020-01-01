Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomika
Baby Sen by Sentio (BSEN) informācija
Im Baby Sen. My dad is Sentio. I have eyes on the chain. The first AI Agent on the ETH Chain ,
The introduction of AI agents within the $SEN ecosystem is like opening a toolbox full of potential! Just as an eagle scans the horizon for opportunities, each agent can be crafted to perform unique tasks on the Ethereum network.
Whether it's monitoring transactions, automating trades, or something entirely new, the sky's the limit! What features or capabilities are you most excited about exploring with your $SEN agent?
Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Baby Sen by Sentio (BSEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BSEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BSEN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BSEN tokenomiku, uzzini BSEN tokena reāllaika cenu!
BSEN cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BSEN? Mūsu BSEN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.