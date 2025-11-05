BiržaDEX+
Reāllaika Baby Neiro Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYNEIRO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYNEIRO cenas tendenci MEXC.Reāllaika Baby Neiro Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYNEIRO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYNEIRO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYNEIRO

BABYNEIRO Cenas informācija

Kas ir BABYNEIRO

BABYNEIRO Oficiālā tīmekļa vietne

BABYNEIRO Tokenomika

BABYNEIRO Cenas prognoze

Baby Neiro Token logotips

Baby Neiro Token Cena (BABYNEIRO)

Nav sarakstā

1 BABYNEIRO uz USD reāllaika cena:

--
----
-9.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Tiešsaistes cenu diagramma
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001076
$ 0.00001076$ 0.00001076

$ 0
$ 0$ 0

--

-9.39%

-23.75%

-23.75%

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYNEIRO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYNEIRO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00001076, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYNEIRO ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -9.39% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) tirgus informācija

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

--
----

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Baby Neiro Token tirgus maksimums ir $ 39.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYNEIRO apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.77K.

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby Neiro Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby Neiro Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Neiro Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Neiro Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.39%
30 dienas$ 0-33.11%
60 dienas$ 0-35.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby Neiro Token (BABYNEIRO)?

BabyNeiro follows in the footsteps of $Neiro, aiming to make a big impact in the crypto space. Supported by a strong community and led by an experienced CTO with a history of managing multi-million dollar projects, BabyNeiro is all about using community backing and leadership expertise to tackle the challenges of the crypto market. With its sights set on the next bull cycle, the project is focused on achieving substantial growth.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby Neiro Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby Neiro Token (BABYNEIRO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby Neiro Token (BABYNEIRO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby Neiro Token prognozes.

Apskati Baby Neiro Token cenas prognozi!

BABYNEIRO uz vietējām valūtām

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) tokenomika

Baby Neiro Token (BABYNEIRO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYNEIRO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby Neiro Token (BABYNEIRO)

Kāda ir Baby Neiro Token (BABYNEIRO) vērtība šodien?
Reāllaika BABYNEIRO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYNEIRO uz USD cena?
Pašreizējā BABYNEIRO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby Neiro Token tirgus maksimums?
BABYNEIRO tirgus maksimums ir $ 39.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYNEIRO apjoms apgrozībā?
BABYNEIRO apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija BABYNEIRO vēsturiski augstākā cena?
BABYNEIRO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00001076 USD apmērā.
Kāda bija BABYNEIRO vēsturiski zemākā cena?
BABYNEIRO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYNEIRO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYNEIRO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYNEIRO šogad kāps augstāk?
BABYNEIRO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYNEIRO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Baby Neiro Token (BABYNEIRO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

