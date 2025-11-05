BiržaDEX+
Reāllaika Baby Manyu cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYMANYU uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYMANYU cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYMANYU

BABYMANYU Cenas informācija

Kas ir BABYMANYU

BABYMANYU Oficiālā tīmekļa vietne

BABYMANYU Tokenomika

BABYMANYU Cenas prognoze

Baby Manyu Cena (BABYMANYU)

1 BABYMANYU uz USD reāllaika cena:

--
----
-8.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Baby Manyu (BABYMANYU) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:41 (UTC+8)

Baby Manyu (BABYMANYU) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

-8.46%

-20.14%

-20.14%

Baby Manyu (BABYMANYU) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYMANYU tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYMANYU visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYMANYU ir mainījies par +0.88% pēdējā stundā, par -8.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby Manyu (BABYMANYU) tirgus informācija

$ 36.49K
$ 36.49K$ 36.49K

--
----

$ 37.24K
$ 37.24K$ 37.24K

388,810.04T
388,810.04T 388,810.04T

3.968364248194643e+17
3.968364248194643e+17 3.968364248194643e+17

Pašreizējais Baby Manyu tirgus maksimums ir $ 36.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYMANYU apjoms apgrozībā ir 388,810.04T ar kopējo apjomu 3.968364248194643e+17. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 37.24K.

Baby Manyu (BABYMANYU) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby Manyu uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby Manyu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Manyu uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Manyu uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-8.46%
30 dienas$ 0-58.28%
60 dienas$ 0-3.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby Manyu (BABYMANYU)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Baby Manyu (BABYMANYU) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby Manyu cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby Manyu (BABYMANYU) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby Manyu (BABYMANYU) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby Manyu prognozes.

Apskati Baby Manyu cenas prognozi!

BABYMANYU uz vietējām valūtām

Baby Manyu (BABYMANYU) tokenomika

Baby Manyu (BABYMANYU) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYMANYU tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby Manyu (BABYMANYU)

Kāda ir Baby Manyu (BABYMANYU) vērtība šodien?
Reāllaika BABYMANYU cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYMANYU uz USD cena?
Pašreizējā BABYMANYU uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby Manyu tirgus maksimums?
BABYMANYU tirgus maksimums ir $ 36.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYMANYU apjoms apgrozībā?
BABYMANYU apjoms apgrozībā ir 388,810.04T USD.
Kāda bija BABYMANYU vēsturiski augstākā cena?
BABYMANYU sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BABYMANYU vēsturiski zemākā cena?
BABYMANYU sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYMANYU tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYMANYU tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYMANYU šogad kāps augstāk?
BABYMANYU cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYMANYU cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:41 (UTC+8)

Baby Manyu (BABYMANYU) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

