Reāllaika Baby Ethereum cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYETH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYETH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYETH

BABYETH Cenas informācija

Kas ir BABYETH

BABYETH Oficiālā tīmekļa vietne

BABYETH Tokenomika

BABYETH Cenas prognoze

Baby Ethereum logotips

Baby Ethereum Cena (BABYETH)

Nav sarakstā

1 BABYETH uz USD reāllaika cena:

--
----
+3.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Baby Ethereum (BABYETH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:34 (UTC+8)

Baby Ethereum (BABYETH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00133475
$ 0.00133475$ 0.00133475

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

+3.69%

-6.16%

-6.16%

Baby Ethereum (BABYETH) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYETH tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYETH visu laiku augstākā cena ir $ 0.00133475, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYETH ir mainījies par +0.35% pēdējā stundā, par +3.69% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby Ethereum (BABYETH) tirgus informācija

$ 42.63K
$ 42.63K$ 42.63K

--
----

$ 42.63K
$ 42.63K$ 42.63K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Pašreizējais Baby Ethereum tirgus maksimums ir $ 42.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYETH apjoms apgrozībā ir 500.00M ar kopējo apjomu 500000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 42.63K.

Baby Ethereum (BABYETH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Ethereum uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Ethereum uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+3.69%
30 dienas$ 0-51.87%
60 dienas$ 0-48.10%
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby Ethereum (BABYETH)?

💥 BREAKING: BABY ETH JUST CRAWLED OUT OF THE BLOCKCHAIN

After months of sipping milk and stacking sats in his diaper… He’s finally here — and he’s bringing moon vibes. 🚀

They said he was too young to moon… They said he should stay in the crib… Baby ETH just drooled on the haters

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Baby Ethereum (BABYETH) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby Ethereum cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby Ethereum (BABYETH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby Ethereum (BABYETH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby Ethereum prognozes.

Apskati Baby Ethereum cenas prognozi!

BABYETH uz vietējām valūtām

Baby Ethereum (BABYETH) tokenomika

Baby Ethereum (BABYETH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYETH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby Ethereum (BABYETH)

Kāda ir Baby Ethereum (BABYETH) vērtība šodien?
Reāllaika BABYETH cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYETH uz USD cena?
Pašreizējā BABYETH uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby Ethereum tirgus maksimums?
BABYETH tirgus maksimums ir $ 42.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYETH apjoms apgrozībā?
BABYETH apjoms apgrozībā ir 500.00M USD.
Kāda bija BABYETH vēsturiski augstākā cena?
BABYETH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00133475 USD apmērā.
Kāda bija BABYETH vēsturiski zemākā cena?
BABYETH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYETH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYETH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYETH šogad kāps augstāk?
BABYETH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYETH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:34 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

