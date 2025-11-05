BiržaDEX+
Reāllaika Baby Dust cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYDUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYDUST cenas tendenci MEXC.Reāllaika Baby Dust cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABYDUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABYDUST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABYDUST

BABYDUST Cenas informācija

Kas ir BABYDUST

BABYDUST Oficiālā tīmekļa vietne

BABYDUST Tokenomika

BABYDUST Cenas prognoze

Baby Dust logotips

Baby Dust Cena (BABYDUST)

Nav sarakstā

1 BABYDUST uz USD reāllaika cena:

--
----
-4.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Baby Dust (BABYDUST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:45:20 (UTC+8)

Baby Dust (BABYDUST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.72%

-4.61%

-20.14%

-20.14%

Baby Dust (BABYDUST) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABYDUST tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABYDUST visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABYDUST ir mainījies par +1.72% pēdējā stundā, par -4.61% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.14% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby Dust (BABYDUST) tirgus informācija

$ 23.27K
$ 23.27K$ 23.27K

--
----

$ 23.27K
$ 23.27K$ 23.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Baby Dust tirgus maksimums ir $ 23.27K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABYDUST apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 23.27K.

Baby Dust (BABYDUST) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby Dust uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby Dust uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Dust uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby Dust uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-4.61%
30 dienas$ 0-19.27%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby Dust (BABYDUST)?

On the BNB network, baby projects have always been more than just tokens – they are the heart of the ecosystem, shaping community culture and driving innovation. They represent the spark that brings people together, reminding everyone that even the smallest ideas can grow into something truly impactful. #BabyDust was born from this powerful legacy, carrying forward the spirit of fun, accessibility, and collective growth that baby projects represent. 🚀✨ With #BabyDust, we aim to celebrate the origins of the baby meta while also pushing it into the future. Our vision is to combine nostalgia with innovation, creating a project that feels familiar to long-time BNB supporters but exciting and fresh for newcomers. It’s more than just a token launch – it’s a movement that embraces community power, rewards early believers, and keeps the playful energy of baby projects alive. By building on the foundation of what made the BNB network so vibrant, #BabyDust seeks to inspire, unite, and lead the next wave of growth across the space. 🌟

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Baby Dust (BABYDUST) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby Dust cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby Dust (BABYDUST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby Dust (BABYDUST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby Dust prognozes.

Apskati Baby Dust cenas prognozi!

BABYDUST uz vietējām valūtām

Baby Dust (BABYDUST) tokenomika

Baby Dust (BABYDUST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABYDUST tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby Dust (BABYDUST)

Kāda ir Baby Dust (BABYDUST) vērtība šodien?
Reāllaika BABYDUST cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABYDUST uz USD cena?
Pašreizējā BABYDUST uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby Dust tirgus maksimums?
BABYDUST tirgus maksimums ir $ 23.27K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABYDUST apjoms apgrozībā?
BABYDUST apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija BABYDUST vēsturiski augstākā cena?
BABYDUST sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija BABYDUST vēsturiski zemākā cena?
BABYDUST sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABYDUST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABYDUST tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABYDUST šogad kāps augstāk?
BABYDUST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABYDUST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Baby Dust (BABYDUST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

