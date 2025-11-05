BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Baby DOWGE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABY DOWGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABY DOWGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Baby DOWGE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika BABY DOWGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati BABY DOWGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par BABY DOWGE

BABY DOWGE Cenas informācija

Kas ir BABY DOWGE

BABY DOWGE Oficiālā tīmekļa vietne

BABY DOWGE Tokenomika

BABY DOWGE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Baby DOWGE logotips

Baby DOWGE Cena (BABY DOWGE)

Nav sarakstā

1 BABY DOWGE uz USD reāllaika cena:

$0.00023163
$0.00023163$0.00023163
-12.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Baby DOWGE (BABY DOWGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:27 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00323566
$ 0.00323566$ 0.00323566

$ 0
$ 0$ 0

+0.44%

-12.83%

-24.44%

-24.44%

Baby DOWGE (BABY DOWGE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā BABY DOWGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. BABY DOWGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00323566, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā BABY DOWGE ir mainījies par +0.44% pēdējā stundā, par -12.83% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tirgus informācija

$ 231.65K
$ 231.65K$ 231.65K

--
----

$ 231.65K
$ 231.65K$ 231.65K

999.97M
999.97M 999.97M

999,971,668.125517
999,971,668.125517 999,971,668.125517

Pašreizējais Baby DOWGE tirgus maksimums ir $ 231.65K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. BABY DOWGE apjoms apgrozībā ir 999.97M ar kopējo apjomu 999971668.125517. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 231.65K.

Baby DOWGE (BABY DOWGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Baby DOWGE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Baby DOWGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Baby DOWGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Baby DOWGE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-12.83%
30 dienas$ 0-68.43%
60 dienas$ 0-20.02%
90 dienas$ 0--

Kas ir Baby DOWGE (BABY DOWGE)?

Daddy DOWGE had an affair with Rottweiler before taking down Dow Jones! His mission is to take the whole WALL STREET down when he grows up!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Baby DOWGE (BABY DOWGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Baby DOWGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs Baby DOWGE (BABY DOWGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Baby DOWGE (BABY DOWGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Baby DOWGE prognozes.

Apskati Baby DOWGE cenas prognozi!

BABY DOWGE uz vietējām valūtām

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomika

Baby DOWGE (BABY DOWGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par BABY DOWGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Baby DOWGE (BABY DOWGE)

Kāda ir Baby DOWGE (BABY DOWGE) vērtība šodien?
Reāllaika BABY DOWGE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā BABY DOWGE uz USD cena?
Pašreizējā BABY DOWGE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Baby DOWGE tirgus maksimums?
BABY DOWGE tirgus maksimums ir $ 231.65K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir BABY DOWGE apjoms apgrozībā?
BABY DOWGE apjoms apgrozībā ir 999.97M USD.
Kāda bija BABY DOWGE vēsturiski augstākā cena?
BABY DOWGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00323566 USD apmērā.
Kāda bija BABY DOWGE vēsturiski zemākā cena?
BABY DOWGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir BABY DOWGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu BABY DOWGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai BABY DOWGE šogad kāps augstāk?
BABY DOWGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati BABY DOWGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:18:27 (UTC+8)

Baby DOWGE (BABY DOWGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,096.46
$101,096.46$101,096.46

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.44
$3,264.44$3,264.44

-6.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2115
$2.2115$2.2115

-3.09%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,096.46
$101,096.46$101,096.46

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,264.44
$3,264.44$3,264.44

-6.92%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2115
$2.2115$2.2115

-3.09%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.73
$154.73$154.73

-4.18%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16288
$0.16288$0.16288

-0.64%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.6661
$2.6661$2.6661

+1,677.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11100
$0.11100$0.11100

+623.59%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05258
$0.05258$0.05258

+49.03%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.009185
$0.009185$0.009185

+57.22%