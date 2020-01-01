BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomika
BABY DEGEN (BABYDEGEN) informācija
BABYDEGEN is here and he’s the youngest degen in town. Start em young, thats what they say. BABYDEGEN is the newest member of the degen family, and he gives you rewards on the base blockchain. When you buy BABYDEGEN, there is a tax which is used to buy and distribute degen rewards through a reflection token. The DEGEN community has been waiting for BABYDEGEN to come to base, and he’s finally here. So grab your bozo friends, and join the other degens with the new BABYDEGEN token.
BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
BABY DEGEN (BABYDEGEN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais BABYDEGEN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu BABYDEGEN tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti BABYDEGEN tokenomiku, uzzini BABYDEGEN tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.