Reāllaika B33 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika B33 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati B33 cenas tendenci MEXC.Reāllaika B33 cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika B33 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati B33 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par B33

B33 Cenas informācija

Kas ir B33

B33 Oficiālā tīmekļa vietne

B33 Tokenomika

B33 Cenas prognoze

B33 Cena (B33)

Nav sarakstā

1 B33 uz USD reāllaika cena:

--
----
+2.20%1D
Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
B33 (B33) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:58 (UTC+8)

B33 (B33) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.22%

-27.24%

-27.24%

B33 (B33) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā B33 tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. B33 visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā B33 ir mainījies par -- pēdējā stundā, par +2.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -27.24% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

B33 (B33) tirgus informācija

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

--
----

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

332.96M
332.96M 332.96M

332,961,070.240135
332,961,070.240135 332,961,070.240135

Pašreizējais B33 tirgus maksimums ir $ 5.42K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. B33 apjoms apgrozībā ir 332.96M ar kopējo apjomu 332961070.240135. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.42K.

B33 (B33) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas B33 uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas B33 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas B33 uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas B33 uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.22%
30 dienas$ 0-86.35%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir B33 (B33)?

B33 is a 3,333 free-mint NFT collection on Solana, powered by a utility token from bonk.fun 3.33% royalties → 40% into token buybacks 40% of LP fees → token buybacks Upcoming trading bot with rev share → more token buybacks The result? Relentless consolidation and growth, fueled by the community, for the community. B33 isn’t just art, it’s a movement. You've been rugged, we get it. We've all been there, that sick feeling when you see a project you believed in disappear, taking your trust and your SOL with it. This isn't another empty promise. This is a story about B, the protector we all wish we had.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

B33 cenas prognoze (USD)

Kāda būs B33 (B33) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu B33 (B33) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa B33 prognozes.

Apskati B33 cenas prognozi!

B33 uz vietējām valūtām

B33 (B33) tokenomika

B33 (B33) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par B33 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par B33 (B33)

Kāda ir B33 (B33) vērtība šodien?
Reāllaika B33 cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā B33 uz USD cena?
Pašreizējā B33 uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir B33 tirgus maksimums?
B33 tirgus maksimums ir $ 5.42K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir B33 apjoms apgrozībā?
B33 apjoms apgrozībā ir 332.96M USD.
Kāda bija B33 vēsturiski augstākā cena?
B33 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija B33 vēsturiski zemākā cena?
B33 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir B33 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu B33 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai B33 šogad kāps augstāk?
B33 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati B33 cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:58 (UTC+8)

B33 (B33) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

