b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par b14g dualCORE (DUALCORE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

b14g dualCORE (DUALCORE) informācija

b14g is a modular dual-staking for Bitcoin. It enables protocols to secure their networks by pairing their native tokens with BTC, solving the common issue of token inflation and sell-pressure from existing BTC (re)staking models. Protocols can easily plug into and customize their dual-staking setup. For stakers, BTC remains fully non-custodial and safely time-locked in their own wallets without risk of slashing. With over 1,300 BTC already staked and partnerships with established projects like CoreDAO, b14g is building infrastructure for scalable, widespread Bitcoin staking adoption.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://app.b14g.xyz/

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.31M
Kopējais apjoms:
$ 12.29M
Apjoms apgrozībā:
$ 12.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.31M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.973789
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.473206
Pašreizējā cena:
$ 0.513573
b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

b14g dualCORE (DUALCORE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais DUALCORE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu DUALCORE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti DUALCORE tokenomiku, uzzini DUALCORE tokena reāllaika cenu!

DUALCORE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas DUALCORE? Mūsu DUALCORE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.