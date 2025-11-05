BiržaDEX+
Reāllaika Axelrod by Virtuals cena šodien ir 0.01006774 USD. Seko līdzi reāllaika AXR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AXR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AXR

AXR Cenas informācija

Kas ir AXR

AXR Oficiālā tīmekļa vietne

AXR Tokenomika

AXR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Axelrod by Virtuals logotips

Axelrod by Virtuals Cena (AXR)

Nav sarakstā

1 AXR uz USD reāllaika cena:

$0.01006777
$0.01006777$0.01006777
-22.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Axelrod by Virtuals (AXR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:20 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00927693
$ 0.00927693$ 0.00927693
24h zemākā
$ 0.01365519
$ 0.01365519$ 0.01365519
24h augstākā

$ 0.00927693
$ 0.00927693$ 0.00927693

$ 0.01365519
$ 0.01365519$ 0.01365519

$ 0.04937155
$ 0.04937155$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668$ 0.00163668

-6.42%

-22.39%

+19.48%

+19.48%

Axelrod by Virtuals (AXR) reāllaika cena ir $0.01006774. Pēdējo 24 stundu laikā AXR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00927693 līdz augstākajai $ 0.01365519, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AXR visu laiku augstākā cena ir $ 0.04937155, savukārt zemākā - $ 0.00163668.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AXR ir mainījies par -6.42% pēdējā stundā, par -22.39% pēdējo 24 stundu laikā un par +19.48% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Axelrod by Virtuals (AXR) tirgus informācija

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

--
----

$ 10.07M
$ 10.07M$ 10.07M

642.14M
642.14M 642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Axelrod by Virtuals tirgus maksimums ir $ 6.47M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AXR apjoms apgrozībā ir 642.14M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.07M.

Axelrod by Virtuals (AXR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Axelrod by Virtuals uz USD bija $ -0.00290515222283298.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Axelrod by Virtuals uz USD bija $ +0.0058830093.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Axelrod by Virtuals uz USD bija $ -0.0025679844.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Axelrod by Virtuals uz USD bija $ -0.006835203817962007.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00290515222283298-22.39%
30 dienas$ +0.0058830093+58.43%
60 dienas$ -0.0025679844-25.50%
90 dienas$ -0.006835203817962007-40.43%

Kas ir Axelrod by Virtuals (AXR)?

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Axelrod by Virtuals (AXR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Axelrod by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Axelrod by Virtuals (AXR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Axelrod by Virtuals (AXR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Axelrod by Virtuals prognozes.

Apskati Axelrod by Virtuals cenas prognozi!

AXR uz vietējām valūtām

Axelrod by Virtuals (AXR) tokenomika

Axelrod by Virtuals (AXR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AXR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Axelrod by Virtuals (AXR)

Kāda ir Axelrod by Virtuals (AXR) vērtība šodien?
Reāllaika AXR cena USD ir 0.01006774 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AXR uz USD cena?
Pašreizējā AXR uz USD cena ir $ 0.01006774. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Axelrod by Virtuals tirgus maksimums?
AXR tirgus maksimums ir $ 6.47M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AXR apjoms apgrozībā?
AXR apjoms apgrozībā ir 642.14M USD.
Kāda bija AXR vēsturiski augstākā cena?
AXR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04937155 USD apmērā.
Kāda bija AXR vēsturiski zemākā cena?
AXR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00163668 USD.
Kāds ir AXR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AXR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AXR šogad kāps augstāk?
AXR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AXR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:20:20 (UTC+8)

Axelrod by Virtuals (AXR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

