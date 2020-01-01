AXEL (AXEL) tokenomika

AXEL (AXEL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AXEL (AXEL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

AXEL (AXEL) informācija

The AXEL.Network isn’t coming, it’s here. It’s live. A fully operational Masternode network bringing the future of the distributed web.

We’ve built our Content Distribution Network (CDN) from the ground up using distributed technologies to foster a movement from centralized systems to a decentralized world. It’s a network that will change how the internet handles data and bring quick and free private file-sharing to anyone, anywhere!

The future is decentralized. The future is AXEL.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://axel.network/

AXEL (AXEL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AXEL (AXEL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.74M
$ 3.74M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 141.75M
$ 141.75M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.40M
$ 26.40M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.349088
$ 0.349088
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01534466
$ 0.01534466
Pašreizējā cena:
$ 0.02640382
$ 0.02640382

AXEL (AXEL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AXEL (AXEL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AXEL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AXEL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AXEL tokenomiku, uzzini AXEL tokena reāllaika cenu!

AXEL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AXEL? Mūsu AXEL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.