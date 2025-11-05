BiržaDEX+
Reāllaika Awoke cena šodien ir 0.01970879 USD. Seko līdzi reāllaika AWOKE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AWOKE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AWOKE

AWOKE Cenas informācija

Kas ir AWOKE

AWOKE Oficiālā tīmekļa vietne

AWOKE Tokenomika

AWOKE Cenas prognoze

Awoke logotips

Awoke Cena (AWOKE)

Nav sarakstā

1 AWOKE uz USD reāllaika cena:

$0.01970879
$0.01970879
-2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Awoke (AWOKE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:44 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01883025
$ 0.01883025
24h zemākā
$ 0.02098424
$ 0.02098424
24h augstākā

$ 0.01883025
$ 0.01883025

$ 0.02098424
$ 0.02098424

$ 6.33
$ 6.33

$ 0.01883025
$ 0.01883025

+2.45%

-2.34%

-25.00%

-25.00%

Awoke (AWOKE) reāllaika cena ir $0.01970879. Pēdējo 24 stundu laikā AWOKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01883025 līdz augstākajai $ 0.02098424, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AWOKE visu laiku augstākā cena ir $ 6.33, savukārt zemākā - $ 0.01883025.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AWOKE ir mainījies par +2.45% pēdējā stundā, par -2.34% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Awoke (AWOKE) tirgus informācija

$ 19.71K
$ 19.71K

--
--

$ 19.71K
$ 19.71K

1000.00K
1000.00K

999,997.35332
999,997.35332

Pašreizējais Awoke tirgus maksimums ir $ 19.71K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AWOKE apjoms apgrozībā ir 1000.00K ar kopējo apjomu 999997.35332. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 19.71K.

Awoke (AWOKE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Awoke uz USD bija $ -0.00047344722175132.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Awoke uz USD bija $ -0.0166276281.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Awoke uz USD bija $ -0.0195861224.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Awoke uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00047344722175132-2.34%
30 dienas$ -0.0166276281-84.36%
60 dienas$ -0.0195861224-99.37%
90 dienas$ 0--

Kas ir Awoke (AWOKE)?

The woke mind virus is either defeated or nothing else matters

Welcome to the frontlines of the culture war. The AWOKE MOVEMENT isn’t just a passing trend; it’s a battle cry for every BASED individual fed up with the woke mind virus infecting society. Born from a shared vision to uphold truth, freedom, and tradition, Awoke empowers a community of chads and legends fighting back against the postmodern decay of values.

Here, we celebrate the audacity to be original, the courage to stay true, and the wisdom to reject indoctrination. Together, we dismantle the woke agenda with unapologetic memes, piercing satire, and revolutionary tools. Our mission? To awaken the world, one step at a time. Stay based, frens.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Awoke (AWOKE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Awoke cenas prognoze (USD)

Kāda būs Awoke (AWOKE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Awoke (AWOKE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Awoke prognozes.

Apskati Awoke cenas prognozi!

AWOKE uz vietējām valūtām

Awoke (AWOKE) tokenomika

Awoke (AWOKE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AWOKE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Awoke (AWOKE)

Kāda ir Awoke (AWOKE) vērtība šodien?
Reāllaika AWOKE cena USD ir 0.01970879 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AWOKE uz USD cena?
Pašreizējā AWOKE uz USD cena ir $ 0.01970879. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Awoke tirgus maksimums?
AWOKE tirgus maksimums ir $ 19.71K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AWOKE apjoms apgrozībā?
AWOKE apjoms apgrozībā ir 1000.00K USD.
Kāda bija AWOKE vēsturiski augstākā cena?
AWOKE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 6.33 USD apmērā.
Kāda bija AWOKE vēsturiski zemākā cena?
AWOKE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01883025 USD.
Kāds ir AWOKE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AWOKE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AWOKE šogad kāps augstāk?
AWOKE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AWOKE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:44 (UTC+8)

Awoke (AWOKE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,122.92

$3,267.19

$154.94

$1.0000

$2.2141

$101,122.92

$3,267.19

$2.2141

$154.94

$0.16289

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.7413

$0.11100

$0.0000000000000000000000000243

$0.05519

$0.008848

