AwesomeX (AWX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par AwesomeX (AWX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
AwesomeX (AWX) informācija

What is AwesomeX? Protocol Overview

AwesomeX is simple: Use $TITANX to mint $AWX.

There are perpetual weekly, twenty-four-hour mint cycles and 70% buy and burn.

Additionally 15.5% of the TitanX used to mint AWX is taken off the market forever through DragonX.

This means 85.5% of TitanX (70% + 15.5%) used to mint AWX is removed from the market permanently. (12% to the DragonX Vault + 3.5% Direct DragonX Burn = 15.5%)

Minting today is better than minting tomorrow AwesomeX starts minting every Friday at 14:00 UTC until Saturday at 14:00 UTC.

After each 24-hour mint, claim your tokens.

This minting will continue weekly with a 2.8% decreasing percentage drop each week

The decreased percentage in minting will last for 125 weeks and then stabilize.

As soon as 50 billion TitanX comes in on day one, the LP pool gets created.

The best minting ratio is week 1

The mint ratio will start at 1 TitanX = 2.8 AwesomeX on Week 1

The mint ratio will stabilize Week 125 at 1 TitanX = .08 AwesomeX

This is a 3400% (35x) increase in cost to mint AWX related to TitanX over the 125 weeks

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.awesomex.win/mint
Tehniskais dokuments:
https://docs.awesomex.win/

AwesomeX (AWX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos AwesomeX (AWX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 65.30K
$ 65.30K
Kopējais apjoms:
$ 1.56T
$ 1.56T
Apjoms apgrozībā:
$ 1.56T
$ 1.56T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 65.30K
$ 65.30K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

AwesomeX (AWX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

AwesomeX (AWX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AWX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AWX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AWX tokenomiku, uzzini AWX tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.