Reāllaika Awakeborn Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AWK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AWK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Awakeborn Token cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AWK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AWK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AWK

AWK Cenas informācija

Kas ir AWK

AWK Tehniskais dokuments

AWK Oficiālā tīmekļa vietne

AWK Tokenomika

AWK Cenas prognoze

Awakeborn Token logotips

Awakeborn Token Cena (AWK)

Nav sarakstā

1 AWK uz USD reāllaika cena:

--
----
+2.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Awakeborn Token (AWK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:35 (UTC+8)

Awakeborn Token (AWK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

+2.25%

-4.99%

-4.99%

Awakeborn Token (AWK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AWK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AWK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AWK ir mainījies par +0.66% pēdējā stundā, par +2.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -4.99% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Awakeborn Token (AWK) tirgus informācija

$ 232.36K
$ 232.36K$ 232.36K

--
----

$ 765.82K
$ 765.82K$ 765.82K

30.34B
30.34B 30.34B

99,999,973,237.3
99,999,973,237.3 99,999,973,237.3

Pašreizējais Awakeborn Token tirgus maksimums ir $ 232.36K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AWK apjoms apgrozībā ir 30.34B ar kopējo apjomu 99999973237.3. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 765.82K.

Awakeborn Token (AWK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Awakeborn Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Awakeborn Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Awakeborn Token uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Awakeborn Token uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.25%
30 dienas$ 0+0.63%
60 dienas$ 0+12.24%
90 dienas$ 0--

Kas ir Awakeborn Token (AWK)?

Awakeborn is a decentralized artificial intelligence (AI) platform built on the Polygon blockchain. It utilizes a unique symbolic AI chatbot designed for recursive introspection, learning from every interaction to continuously improve. Powered by the AWK token, Awakeborn enables decentralized governance, DAO-driven decisions, staking, and user-participatory missions. It emphasizes transparency, security, and community control, implementing multisig wallets via Safe.global for clear token management. Awakeborn's fully operational platform aims to empower users with advanced AI-driven tools in a clearly decentralized environment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Awakeborn Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Awakeborn Token (AWK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Awakeborn Token (AWK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Awakeborn Token prognozes.

Apskati Awakeborn Token cenas prognozi!

AWK uz vietējām valūtām

Awakeborn Token (AWK) tokenomika

Awakeborn Token (AWK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AWK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Awakeborn Token (AWK)

Kāda ir Awakeborn Token (AWK) vērtība šodien?
Reāllaika AWK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AWK uz USD cena?
Pašreizējā AWK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Awakeborn Token tirgus maksimums?
AWK tirgus maksimums ir $ 232.36K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AWK apjoms apgrozībā?
AWK apjoms apgrozībā ir 30.34B USD.
Kāda bija AWK vēsturiski augstākā cena?
AWK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija AWK vēsturiski zemākā cena?
AWK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AWK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AWK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AWK šogad kāps augstāk?
AWK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AWK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

