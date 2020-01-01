Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomika

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Avant Staked USD (SAVUSD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Avant Staked USD (SAVUSD) informācija

Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart.

Problems Solved Avant addresses several key problems in the current financial landscape:

Lack of DeFi-Powered Stable-Value Tokens: Provides a stable-value token that is decentralized, accessible, and offers equal financial opportunities.

Enhanced Yield Potential: Offers users access to high-performing, delta-neutral strategies typically reserved for professional traders, without compromising on security.

Complexity of Manual Strategies: Simplifies access to advanced financial strategies that require extensive expertise and resources.

Better Financial Tools for Users: Delivers improved options for stable-denominated savings and financial management, maximizing capital efficiency for lending and borrowing.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.avantprotocol.com/

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 109.82M
$ 109.82M$ 109.82M
Kopējais apjoms:
$ 101.06M
$ 101.06M$ 101.06M
Apjoms apgrozībā:
$ 101.06M
$ 101.06M$ 101.06M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 109.82M
$ 109.82M$ 109.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.937701
$ 0.937701$ 0.937701
Pašreizējā cena:
$ 1.081
$ 1.081$ 1.081

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Avant Staked USD (SAVUSD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SAVUSD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SAVUSD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SAVUSD tokenomiku, uzzini SAVUSD tokena reāllaika cenu!

SAVUSD cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SAVUSD? Mūsu SAVUSD cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.