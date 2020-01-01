Automata (ATA) tokenomika

Automata (ATA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Automata (ATA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Automata (ATA) informācija

Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.ata.network/
Tehniskais dokuments:
https://docs.ata.network/research/lightpaper

Automata (ATA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Automata (ATA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 25.96M
$ 25.96M$ 25.96M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 587.79M
$ 587.79M$ 587.79M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 44.16M
$ 44.16M$ 44.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.36
$ 2.36$ 2.36
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0355274
$ 0.0355274$ 0.0355274
Pašreizējā cena:
$ 0.04408311
$ 0.04408311$ 0.04408311

Automata (ATA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Automata (ATA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ATA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ATA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ATA tokenomiku, uzzini ATA tokena reāllaika cenu!

ATA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ATA? Mūsu ATA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.