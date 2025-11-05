BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Auto Finance cena šodien ir 0.176423 USD. Seko līdzi reāllaika TOKE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOKE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Auto Finance cena šodien ir 0.176423 USD. Seko līdzi reāllaika TOKE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TOKE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TOKE

TOKE Cenas informācija

Kas ir TOKE

TOKE Tehniskais dokuments

TOKE Oficiālā tīmekļa vietne

TOKE Tokenomika

TOKE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Auto Finance logotips

Auto Finance Cena (TOKE)

Nav sarakstā

1 TOKE uz USD reāllaika cena:

$0.176545
$0.176545$0.176545
-2.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Auto Finance (TOKE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:57 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.168176
$ 0.168176$ 0.168176
24h zemākā
$ 0.195028
$ 0.195028$ 0.195028
24h augstākā

$ 0.168176
$ 0.168176$ 0.168176

$ 0.195028
$ 0.195028$ 0.195028

$ 79.02
$ 79.02$ 79.02

$ 0.12921
$ 0.12921$ 0.12921

+2.35%

-2.55%

-20.39%

-20.39%

Auto Finance (TOKE) reāllaika cena ir $0.176423. Pēdējo 24 stundu laikā TOKE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.168176 līdz augstākajai $ 0.195028, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TOKE visu laiku augstākā cena ir $ 79.02, savukārt zemākā - $ 0.12921.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TOKE ir mainījies par +2.35% pēdējā stundā, par -2.55% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Auto Finance (TOKE) tirgus informācija

$ 14.60M
$ 14.60M$ 14.60M

--
----

$ 17.67M
$ 17.67M$ 17.67M

82.67M
82.67M 82.67M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Auto Finance tirgus maksimums ir $ 14.60M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TOKE apjoms apgrozībā ir 82.67M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.67M.

Auto Finance (TOKE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Auto Finance uz USD bija $ -0.0046291880736031.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Auto Finance uz USD bija $ -0.0705423307.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Auto Finance uz USD bija $ +0.0308376995.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Auto Finance uz USD bija $ +0.01895612478446898.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0046291880736031-2.55%
30 dienas$ -0.0705423307-39.98%
60 dienas$ +0.0308376995+17.48%
90 dienas$ +0.01895612478446898+12.04%

Kas ir Auto Finance (TOKE)?

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Auto Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Auto Finance (TOKE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Auto Finance (TOKE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Auto Finance prognozes.

Apskati Auto Finance cenas prognozi!

TOKE uz vietējām valūtām

Auto Finance (TOKE) tokenomika

Auto Finance (TOKE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TOKE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Auto Finance (TOKE)

Kāda ir Auto Finance (TOKE) vērtība šodien?
Reāllaika TOKE cena USD ir 0.176423 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TOKE uz USD cena?
Pašreizējā TOKE uz USD cena ir $ 0.176423. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Auto Finance tirgus maksimums?
TOKE tirgus maksimums ir $ 14.60M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TOKE apjoms apgrozībā?
TOKE apjoms apgrozībā ir 82.67M USD.
Kāda bija TOKE vēsturiski augstākā cena?
TOKE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 79.02 USD apmērā.
Kāda bija TOKE vēsturiski zemākā cena?
TOKE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.12921 USD.
Kāds ir TOKE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TOKE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TOKE šogad kāps augstāk?
TOKE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TOKE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:57 (UTC+8)

Auto Finance (TOKE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,228.47
$101,228.47$101,228.47

-1.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.66
$3,259.66$3,259.66

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.99
$152.99$152.99

-5.25%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1944
$2.1944$2.1944

-3.84%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,228.47
$101,228.47$101,228.47

-1.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.66
$3,259.66$3,259.66

-7.05%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1944
$2.1944$2.1944

-3.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.99
$152.99$152.99

-5.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16193
$0.16193$0.16193

-1.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3114
$3.3114$3.3114

+2,107.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21500
$0.21500$0.21500

+1,301.56%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05700
$0.05700$0.05700

+61.56%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000705
$0.0000705$0.0000705

+71.95%