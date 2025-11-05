BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Australian Digital Dollar cena šodien ir 0.647243 USD. Seko līdzi reāllaika AUDD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AUDD cenas tendenci MEXC.Reāllaika Australian Digital Dollar cena šodien ir 0.647243 USD. Seko līdzi reāllaika AUDD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AUDD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AUDD

AUDD Cenas informācija

Kas ir AUDD

AUDD Tehniskais dokuments

AUDD Oficiālā tīmekļa vietne

AUDD Tokenomika

AUDD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Australian Digital Dollar logotips

Australian Digital Dollar Cena (AUDD)

Nav sarakstā

1 AUDD uz USD reāllaika cena:

$0.64802
$0.64802$0.64802
-0.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Australian Digital Dollar (AUDD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:50 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.636729
$ 0.636729$ 0.636729
24h zemākā
$ 0.653814
$ 0.653814$ 0.653814
24h augstākā

$ 0.636729
$ 0.636729$ 0.636729

$ 0.653814
$ 0.653814$ 0.653814

$ 2.87
$ 2.87$ 2.87

$ 0.36464
$ 0.36464$ 0.36464

+0.04%

-0.95%

-1.35%

-1.35%

Australian Digital Dollar (AUDD) reāllaika cena ir $0.647243. Pēdējo 24 stundu laikā AUDD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.636729 līdz augstākajai $ 0.653814, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AUDD visu laiku augstākā cena ir $ 2.87, savukārt zemākā - $ 0.36464.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AUDD ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -0.95% pēdējo 24 stundu laikā un par -1.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Australian Digital Dollar (AUDD) tirgus informācija

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

--
----

$ 3.81M
$ 3.81M$ 3.81M

5.87M
5.87M 5.87M

5,872,949.144638
5,872,949.144638 5,872,949.144638

Pašreizējais Australian Digital Dollar tirgus maksimums ir $ 3.81M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AUDD apjoms apgrozībā ir 5.87M ar kopējo apjomu 5872949.144638. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.81M.

Australian Digital Dollar (AUDD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Australian Digital Dollar uz USD bija $ -0.0062102844650187.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Australian Digital Dollar uz USD bija $ +0.0122764521.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Australian Digital Dollar uz USD bija $ +0.0007979858.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Australian Digital Dollar uz USD bija $ +0.0063856178595767.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0062102844650187-0.95%
30 dienas$ +0.0122764521+1.90%
60 dienas$ +0.0007979858+0.12%
90 dienas$ +0.0063856178595767+1.00%

Kas ir Australian Digital Dollar (AUDD)?

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Australian Digital Dollar (AUDD) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Australian Digital Dollar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Australian Digital Dollar (AUDD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Australian Digital Dollar (AUDD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Australian Digital Dollar prognozes.

Apskati Australian Digital Dollar cenas prognozi!

AUDD uz vietējām valūtām

Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomika

Australian Digital Dollar (AUDD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AUDD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Australian Digital Dollar (AUDD)

Kāda ir Australian Digital Dollar (AUDD) vērtība šodien?
Reāllaika AUDD cena USD ir 0.647243 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AUDD uz USD cena?
Pašreizējā AUDD uz USD cena ir $ 0.647243. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Australian Digital Dollar tirgus maksimums?
AUDD tirgus maksimums ir $ 3.81M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AUDD apjoms apgrozībā?
AUDD apjoms apgrozībā ir 5.87M USD.
Kāda bija AUDD vēsturiski augstākā cena?
AUDD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.87 USD apmērā.
Kāda bija AUDD vēsturiski zemākā cena?
AUDD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.36464 USD.
Kāds ir AUDD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AUDD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AUDD šogad kāps augstāk?
AUDD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AUDD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:50 (UTC+8)

Australian Digital Dollar (AUDD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,228.47
$101,228.47$101,228.47

-1.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.66
$3,259.66$3,259.66

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.99
$152.99$152.99

-5.25%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1944
$2.1944$2.1944

-3.84%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,228.47
$101,228.47$101,228.47

-1.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.66
$3,259.66$3,259.66

-7.05%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1944
$2.1944$2.1944

-3.84%

Solana logotips

Solana

SOL

$152.99
$152.99$152.99

-5.25%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16193
$0.16193$0.16193

-1.22%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3114
$3.3114$3.3114

+2,107.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21500
$0.21500$0.21500

+1,301.56%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05700
$0.05700$0.05700

+61.56%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000705
$0.0000705$0.0000705

+71.95%