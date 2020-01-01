Austin Capitals (AUX) tokenomika
Austin Capitals (AUX) informācija
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
Austin Capitals (AUX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Austin Capitals (AUX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Austin Capitals (AUX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Austin Capitals (AUX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AUX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AUX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.