Austin Capitals (AUX) tokenomika

Austin Capitals (AUX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Austin Capitals (AUX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Austin Capitals (AUX) informācija

Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://austintoken.live/

Austin Capitals (AUX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Austin Capitals (AUX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 41.61M
$ 41.61M$ 41.61M
Kopējais apjoms:
$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M
Apjoms apgrozībā:
$ 9.79M
$ 9.79M$ 9.79M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 41.61M
$ 41.61M$ 41.61M
Visu laiku augstākā cena:
$ 4.38
$ 4.38$ 4.38
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Pašreizējā cena:
$ 4.25
$ 4.25$ 4.25

Austin Capitals (AUX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Austin Capitals (AUX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais AUX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu AUX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti AUX tokenomiku, uzzini AUX tokena reāllaika cenu!

AUX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AUX? Mūsu AUX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.