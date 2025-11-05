BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika AUSSIE BAG WORKERS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AUSBAGWORK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AUSBAGWORK cenas tendenci MEXC.Reāllaika AUSSIE BAG WORKERS cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika AUSBAGWORK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AUSBAGWORK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AUSBAGWORK

AUSBAGWORK Cenas informācija

Kas ir AUSBAGWORK

AUSBAGWORK Oficiālā tīmekļa vietne

AUSBAGWORK Tokenomika

AUSBAGWORK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

AUSSIE BAG WORKERS logotips

AUSSIE BAG WORKERS Cena (AUSBAGWORK)

Nav sarakstā

1 AUSBAGWORK uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:44:58 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102885
$ 0.00102885$ 0.00102885

$ 0
$ 0$ 0

+1.51%

-3.88%

-25.06%

-25.06%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā AUSBAGWORK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AUSBAGWORK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00102885, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AUSBAGWORK ir mainījies par +1.51% pēdējā stundā, par -3.88% pēdējo 24 stundu laikā un par -25.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) tirgus informācija

$ 10.53K
$ 10.53K$ 10.53K

--
----

$ 10.53K
$ 10.53K$ 10.53K

999.57M
999.57M 999.57M

999,567,568.379101
999,567,568.379101 999,567,568.379101

Pašreizējais AUSSIE BAG WORKERS tirgus maksimums ir $ 10.53K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AUSBAGWORK apjoms apgrozībā ir 999.57M ar kopējo apjomu 999567568.379101. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.53K.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AUSSIE BAG WORKERS uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AUSSIE BAG WORKERS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AUSSIE BAG WORKERS uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AUSSIE BAG WORKERS uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-3.88%
30 dienas$ 0-41.79%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)?

AUSSIE BAG WORKERS

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) resurss

Oficiālā interneta vietne

AUSSIE BAG WORKERS cenas prognoze (USD)

Kāda būs AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AUSSIE BAG WORKERS prognozes.

Apskati AUSSIE BAG WORKERS cenas prognozi!

AUSBAGWORK uz vietējām valūtām

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) tokenomika

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AUSBAGWORK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Kāda ir AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) vērtība šodien?
Reāllaika AUSBAGWORK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AUSBAGWORK uz USD cena?
Pašreizējā AUSBAGWORK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AUSSIE BAG WORKERS tirgus maksimums?
AUSBAGWORK tirgus maksimums ir $ 10.53K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AUSBAGWORK apjoms apgrozībā?
AUSBAGWORK apjoms apgrozībā ir 999.57M USD.
Kāda bija AUSBAGWORK vēsturiski augstākā cena?
AUSBAGWORK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00102885 USD apmērā.
Kāda bija AUSBAGWORK vēsturiski zemākā cena?
AUSBAGWORK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AUSBAGWORK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AUSBAGWORK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AUSBAGWORK šogad kāps augstāk?
AUSBAGWORK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AUSBAGWORK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:44:58 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,193.53
$102,193.53$102,193.53

-0.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,343.61
$3,343.61$3,343.61

-4.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

-3.06%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2473
$2.2473$2.2473

-1.52%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$102,193.53
$102,193.53$102,193.53

-0.95%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,343.61
$3,343.61$3,343.61

-4.66%

Solana logotips

Solana

SOL

$156.53
$156.53$156.53

-3.06%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2473
$2.2473$2.2473

-1.52%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16442
$0.16442$0.16442

+0.29%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.26959
$0.26959$0.26959

+1,657.43%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.8686
$1.8686$1.8686

+1,145.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000202
$0.000000000202$0.000000000202

+134.88%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%