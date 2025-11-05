BiržaDEX+
Reāllaika AURO Finance cena šodien ir 0.00120652 USD. Seko līdzi reāllaika AURO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AURO cenas tendenci MEXC.

AURO Finance Cena (AURO)

Nav sarakstā

1 AURO uz USD reāllaika cena:

$0.00120652
-7.40%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
AURO Finance (AURO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:17:05 (UTC+8)

AURO Finance (AURO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00112612
24h zemākā
$ 0.00134251
24h augstākā

$ 0.00112612
$ 0.00134251
$ 0.00737474
$ 0.00112612
+3.07%

-7.41%

-32.45%

-32.45%

AURO Finance (AURO) reāllaika cena ir $0.00120652. Pēdējo 24 stundu laikā AURO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00112612 līdz augstākajai $ 0.00134251, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AURO visu laiku augstākā cena ir $ 0.00737474, savukārt zemākā - $ 0.00112612.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AURO ir mainījies par +3.07% pēdējā stundā, par -7.41% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AURO Finance (AURO) tirgus informācija

$ 127.49K$ 127.49K

--
$ 660.14K$ 660.14K

105.82M 105.82M

547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

Pašreizējais AURO Finance tirgus maksimums ir $ 127.49K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AURO apjoms apgrozībā ir 105.82M ar kopējo apjomu 547919125.4652486. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 660.14K.

AURO Finance (AURO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AURO Finance uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AURO Finance uz USD bija $ -0.0007850692.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AURO Finance uz USD bija $ -0.0006507049.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AURO Finance uz USD bija $ -0.002950155239496618.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.41%
30 dienas$ -0.0007850692-65.06%
60 dienas$ -0.0006507049-53.93%
90 dienas$ -0.002950155239496618-70.97%

Kas ir AURO Finance (AURO)?

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

AURO Finance (AURO) resurss

Oficiālā interneta vietne

AURO Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs AURO Finance (AURO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AURO Finance (AURO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AURO Finance prognozes.

Apskati AURO Finance cenas prognozi!

AURO uz vietējām valūtām

AURO Finance (AURO) tokenomika

AURO Finance (AURO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AURO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AURO Finance (AURO)

Kāda ir AURO Finance (AURO) vērtība šodien?
Reāllaika AURO cena USD ir 0.00120652 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AURO uz USD cena?
Pašreizējā AURO uz USD cena ir $ 0.00120652. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AURO Finance tirgus maksimums?
AURO tirgus maksimums ir $ 127.49K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AURO apjoms apgrozībā?
AURO apjoms apgrozībā ir 105.82M USD.
Kāda bija AURO vēsturiski augstākā cena?
AURO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00737474 USD apmērā.
Kāda bija AURO vēsturiski zemākā cena?
AURO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00112612 USD.
Kāds ir AURO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AURO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AURO šogad kāps augstāk?
AURO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AURO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

