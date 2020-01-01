Aurivis (AURI) tokenomika
Aurivis (AURI) informācija
Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem.
Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.
Aurivis (AURI) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Aurivis (AURI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Aurivis (AURI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Aurivis (AURI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AURI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AURI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AURI tokenomiku, uzzini AURI tokena reāllaika cenu!
