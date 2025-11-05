BiržaDEX+
Reāllaika AU79 cena šodien ir 0.01534678 USD. Seko līdzi reāllaika AU79 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AU79 cenas tendenci MEXC.Reāllaika AU79 cena šodien ir 0.01534678 USD. Seko līdzi reāllaika AU79 uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AU79 cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AU79

AU79 Cenas informācija

Kas ir AU79

AU79 Oficiālā tīmekļa vietne

AU79 Tokenomika

AU79 Cenas prognoze

AU79 logotips

AU79 Cena (AU79)

Nav sarakstā

1 AU79 uz USD reāllaika cena:

$0.01489436
-15.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
AU79 (AU79) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:39 (UTC+8)

AU79 (AU79) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01279424
24h zemākā
$ 0.01904115
24h augstākā

$ 0.01279424
$ 0.01904115
$ 0.03850425
$ 0.00608277
+5.20%

-11.53%

-23.62%

-23.62%

AU79 (AU79) reāllaika cena ir $0.01534678. Pēdējo 24 stundu laikā AU79 tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01279424 līdz augstākajai $ 0.01904115, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AU79 visu laiku augstākā cena ir $ 0.03850425, savukārt zemākā - $ 0.00608277.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AU79 ir mainījies par +5.20% pēdējā stundā, par -11.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.62% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AU79 (AU79) tirgus informācija

$ 14.89M
--
$ 14.89M
999.87M
999,871,241.5277224
Pašreizējais AU79 tirgus maksimums ir $ 14.89M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AU79 apjoms apgrozībā ir 999.87M ar kopējo apjomu 999871241.5277224. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.89M.

AU79 (AU79) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AU79 uz USD bija $ -0.00200092690446954.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AU79 uz USD bija $ -0.0082069821.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AU79 uz USD bija $ -0.0071235455.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AU79 uz USD bija $ +0.007207363867545996.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00200092690446954-11.53%
30 dienas$ -0.0082069821-53.47%
60 dienas$ -0.0071235455-46.41%
90 dienas$ +0.007207363867545996+88.55%

Kas ir AU79 (AU79)?

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AU79 (AU79) resurss

Oficiālā interneta vietne

AU79 cenas prognoze (USD)

Kāda būs AU79 (AU79) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AU79 (AU79) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AU79 prognozes.

Apskati AU79 cenas prognozi!

AU79 uz vietējām valūtām

AU79 (AU79) tokenomika

AU79 (AU79) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AU79 tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AU79 (AU79)

Kāda ir AU79 (AU79) vērtība šodien?
Reāllaika AU79 cena USD ir 0.01534678 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AU79 uz USD cena?
Pašreizējā AU79 uz USD cena ir $ 0.01534678. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AU79 tirgus maksimums?
AU79 tirgus maksimums ir $ 14.89M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AU79 apjoms apgrozībā?
AU79 apjoms apgrozībā ir 999.87M USD.
Kāda bija AU79 vēsturiski augstākā cena?
AU79 sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03850425 USD apmērā.
Kāda bija AU79 vēsturiski zemākā cena?
AU79 sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00608277 USD.
Kāds ir AU79 tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AU79 tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AU79 šogad kāps augstāk?
AU79 cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AU79 cenas prognozi dziļākai analīzei.
AU79 (AU79) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

