BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Atua AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TUA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TUA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Atua AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika TUA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TUA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TUA

TUA Cenas informācija

Kas ir TUA

TUA Tehniskais dokuments

TUA Oficiālā tīmekļa vietne

TUA Tokenomika

TUA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Atua AI logotips

Atua AI Cena (TUA)

Nav sarakstā

1 TUA uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Atua AI (TUA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:58 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001502
$ 0.001502$ 0.001502

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-5.81%

-11.67%

-11.67%

Atua AI (TUA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā TUA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TUA visu laiku augstākā cena ir $ 0.001502, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TUA ir mainījies par +0.70% pēdējā stundā, par -5.81% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Atua AI (TUA) tirgus informācija

$ 48.27K
$ 48.27K$ 48.27K

--
----

$ 48.27K
$ 48.27K$ 48.27K

5.00B
5.00B 5.00B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Pašreizējais Atua AI tirgus maksimums ir $ 48.27K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TUA apjoms apgrozībā ir 5.00B ar kopējo apjomu 5000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 48.27K.

Atua AI (TUA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Atua AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Atua AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Atua AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Atua AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.81%
30 dienas$ 0-40.05%
60 dienas$ 0-69.63%
90 dienas$ 0--

Kas ir Atua AI (TUA)?

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Atua AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Atua AI (TUA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Atua AI (TUA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Atua AI prognozes.

Apskati Atua AI cenas prognozi!

TUA uz vietējām valūtām

Atua AI (TUA) tokenomika

Atua AI (TUA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TUA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Atua AI (TUA)

Kāda ir Atua AI (TUA) vērtība šodien?
Reāllaika TUA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TUA uz USD cena?
Pašreizējā TUA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Atua AI tirgus maksimums?
TUA tirgus maksimums ir $ 48.27K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TUA apjoms apgrozībā?
TUA apjoms apgrozībā ir 5.00B USD.
Kāda bija TUA vēsturiski augstākā cena?
TUA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.001502 USD apmērā.
Kāda bija TUA vēsturiski zemākā cena?
TUA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir TUA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TUA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TUA šogad kāps augstāk?
TUA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TUA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:58 (UTC+8)

Atua AI (TUA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,175.35
$101,175.35$101,175.35

-1.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.44
$3,269.44$3,269.44

-6.77%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.13
$155.13$155.13

-3.93%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2169
$2.2169$2.2169

-2.85%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,175.35
$101,175.35$101,175.35

-1.94%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.44
$3,269.44$3,269.44

-6.77%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2169
$2.2169$2.2169

-2.85%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.13
$155.13$155.13

-3.93%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16307
$0.16307$0.16307

-0.52%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.7536
$2.7536$2.7536

+1,735.73%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11102
$0.11102$0.11102

+623.72%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

SavannaSurvival logotips

SavannaSurvival

SVSA

$0.011524
$0.011524$0.011524

+97.26%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05812
$0.05812$0.05812

+64.73%