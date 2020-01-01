Athena DexFi (ATHX) tokenomika
Athena DexFi (ATHX) informācija
Athena DexFi emerges as an investment platform dedicated to less experienced investors in the world of cryptocurrencies and investments. Its distinctive feature lies in the opportunity to participate in investments, presales, or trading contracts managed entirely by third parties. Designed for investment funds or traders who securely manage their clients' funds, the platform ensures that managers do not have complete control, preventing movements outside the platform and unspecified purchases. Users can participate using USDT BEP20, avoiding the need to create wallets on other chains or personally sell tokens, and they will receive returns already converted into USDT BEP20 without further action required. On Athena DexFi, fees are solely based on user earnings, with no charges for participation or in case of no profit, with a percentage of profits allocated to the manager and the platform. This system promotes the advancement of only the best managers, incentivizing them to continuously improve. Fees increase based on the level achieved, which can be enhanced by locking ATH, the platform's native token. In addition to presales, users can access decentralized trading contracts that allow them to follow their favorite traders, similar to copytrading. Among the advanced features of these contracts are limit orders, stop loss, stop market, and lending. Every user has the opportunity to open their own contract, and every manager has a trackable history on the blockchain. On Athena, one cannot claim to be skilled unless they truly are.
Athena DexFi (ATHX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Athena DexFi (ATHX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Athena DexFi (ATHX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Athena DexFi (ATHX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ATHX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ATHX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ATHX tokenomiku, uzzini ATHX tokena reāllaika cenu!
ATHX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ATHX? Mūsu ATHX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.