Asymmetry Finance (ASF) tokenomika
Asymmetry Finance (ASF) informācija
Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.
Asymmetry Finance (ASF) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Asymmetry Finance (ASF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Asymmetry Finance (ASF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Asymmetry Finance (ASF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ASF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ASF tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ASF tokenomiku, uzzini ASF tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.