Astroport (ASTRO) tokenomika
Astroport (ASTRO) informācija
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
Astroport (ASTRO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Astroport (ASTRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Astroport (ASTRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Astroport (ASTRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ASTRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ASTRO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ASTRO tokenomiku, uzzini ASTRO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.