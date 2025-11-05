BiržaDEX+
Reāllaika Aston Martin Cognizant Fan Token cena šodien ir 0.125915 USD. Seko līdzi reāllaika AM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AM cenas tendenci MEXC.Reāllaika Aston Martin Cognizant Fan Token cena šodien ir 0.125915 USD. Seko līdzi reāllaika AM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AM

AM Cenas informācija

Kas ir AM

AM Oficiālā tīmekļa vietne

AM Tokenomika

AM Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Aston Martin Cognizant Fan Token logotips

Aston Martin Cognizant Fan Token Cena (AM)

Nav sarakstā

1 AM uz USD reāllaika cena:

$0.125915
$0.125915$0.125915
-4.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:34 (UTC+8)

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.122069
$ 0.122069$ 0.122069
24h zemākā
$ 0.134117
$ 0.134117$ 0.134117
24h augstākā

$ 0.122069
$ 0.122069$ 0.122069

$ 0.134117
$ 0.134117$ 0.134117

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

$ 0
$ 0$ 0

+1.29%

-4.33%

-13.70%

-13.70%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) reāllaika cena ir $0.125915. Pēdējo 24 stundu laikā AM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.122069 līdz augstākajai $ 0.134117, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AM visu laiku augstākā cena ir $ 12.06, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AM ir mainījies par +1.29% pēdējā stundā, par -4.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -13.70% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) tirgus informācija

$ 349.33K
$ 349.33K$ 349.33K

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

2.77M
2.77M 2.77M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Pašreizējais Aston Martin Cognizant Fan Token tirgus maksimums ir $ 349.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. AM apjoms apgrozībā ir 2.77M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.26M.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Aston Martin Cognizant Fan Token uz USD bija $ -0.0057075801504107.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Aston Martin Cognizant Fan Token uz USD bija $ -0.0430698049.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Aston Martin Cognizant Fan Token uz USD bija $ -0.0336509222.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Aston Martin Cognizant Fan Token uz USD bija $ -0.06384546132206398.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0057075801504107-4.33%
30 dienas$ -0.0430698049-34.20%
60 dienas$ -0.0336509222-26.72%
90 dienas$ -0.06384546132206398-33.64%

Kas ir Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)?

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) resurss

Oficiālā interneta vietne

Aston Martin Cognizant Fan Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aston Martin Cognizant Fan Token prognozes.

Apskati Aston Martin Cognizant Fan Token cenas prognozi!

AM uz vietējām valūtām

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) tokenomika

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Kāda ir Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) vērtība šodien?
Reāllaika AM cena USD ir 0.125915 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AM uz USD cena?
Pašreizējā AM uz USD cena ir $ 0.125915. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aston Martin Cognizant Fan Token tirgus maksimums?
AM tirgus maksimums ir $ 349.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AM apjoms apgrozībā?
AM apjoms apgrozībā ir 2.77M USD.
Kāda bija AM vēsturiski augstākā cena?
AM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 12.06 USD apmērā.
Kāda bija AM vēsturiski zemākā cena?
AM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir AM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai AM šogad kāps augstāk?
AM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AM cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:34 (UTC+8)

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

