Reāllaika Astera USD cena šodien ir 0.459043 USD. Seko līdzi reāllaika ASUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASUSD

ASUSD Cenas informācija

Kas ir ASUSD

ASUSD Tehniskais dokuments

ASUSD Oficiālā tīmekļa vietne

ASUSD Tokenomika

ASUSD Cenas prognoze

Astera USD logotips

Astera USD Cena (ASUSD)

Nav sarakstā

1 ASUSD uz USD reāllaika cena:

mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Astera USD (ASUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:32 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.72%

-5.64%

-5.64%

Astera USD (ASUSD) reāllaika cena ir $0.459043. Pēdējo 24 stundu laikā ASUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.459001 līdz augstākajai $ 0.462394, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASUSD visu laiku augstākā cena ir $ 2.0, savukārt zemākā - $ 0.459001.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASUSD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Astera USD (ASUSD) tirgus informācija

Pašreizējais Astera USD tirgus maksimums ir $ 5.51M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ASUSD apjoms apgrozībā ir 12.00M ar kopējo apjomu 12000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.51M.

Astera USD (ASUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.0033480264587828.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.2472652104.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.2482164852.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.5377750844796569.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0033480264587828-0.72%
30 dienas$ -0.2472652104-53.86%
60 dienas$ -0.2482164852-54.07%
90 dienas$ -0.5377750844796569-53.94%

Kas ir Astera USD (ASUSD)?

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Astera USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Astera USD (ASUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Astera USD (ASUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Astera USD prognozes.

Apskati Astera USD cenas prognozi!

ASUSD uz vietējām valūtām

Astera USD (ASUSD) tokenomika

Astera USD (ASUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Astera USD (ASUSD)

Kāda ir Astera USD (ASUSD) vērtība šodien?
Reāllaika ASUSD cena USD ir 0.459043 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASUSD uz USD cena?
Pašreizējā ASUSD uz USD cena ir $ 0.459043. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Astera USD tirgus maksimums?
ASUSD tirgus maksimums ir $ 5.51M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASUSD apjoms apgrozībā?
ASUSD apjoms apgrozībā ir 12.00M USD.
Kāda bija ASUSD vēsturiski augstākā cena?
ASUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2.0 USD apmērā.
Kāda bija ASUSD vēsturiski zemākā cena?
ASUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.459001 USD.
Kāds ir ASUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ASUSD šogad kāps augstāk?
ASUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:32 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

