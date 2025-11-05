Astera USD Cena (ASUSD)
--
-0.72%
-5.64%
-5.64%
Astera USD (ASUSD) reāllaika cena ir $0.459043. Pēdējo 24 stundu laikā ASUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.459001 līdz augstākajai $ 0.462394, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASUSD visu laiku augstākā cena ir $ 2.0, savukārt zemākā - $ 0.459001.
Īstermiņa veiktspējas ziņā ASUSD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.72% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.64% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Astera USD tirgus maksimums ir $ 5.51M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ASUSD apjoms apgrozībā ir 12.00M ar kopējo apjomu 12000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.51M.
Šodien cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.0033480264587828.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.2472652104.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.2482164852.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Astera USD uz USD bija $ -0.5377750844796569.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ -0.0033480264587828
|-0.72%
|30 dienas
|$ -0.2472652104
|-53.86%
|60 dienas
|$ -0.2482164852
|-54.07%
|90 dienas
|$ -0.5377750844796569
|-53.94%
asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.
