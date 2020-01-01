Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika
Aster Staked CAKE (ASCAKE) informācija
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.
Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ASCAKE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ASCAKE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ASCAKE tokenomiku, uzzini ASCAKE tokena reāllaika cenu!
ASCAKE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ASCAKE? Mūsu ASCAKE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.