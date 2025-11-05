BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika aster dog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ADOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADOG cenas tendenci MEXC.Reāllaika aster dog cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ADOG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ADOG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ADOG

ADOG Cenas informācija

Kas ir ADOG

ADOG Oficiālā tīmekļa vietne

ADOG Tokenomika

ADOG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

aster dog logotips

aster dog Cena (ADOG)

Nav sarakstā

1 ADOG uz USD reāllaika cena:

$0.00049315
$0.00049315$0.00049315
+8.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
aster dog (ADOG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:24 (UTC+8)

aster dog (ADOG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372484
$ 0.00372484$ 0.00372484

$ 0
$ 0$ 0

+2.41%

+8.20%

-14.67%

-14.67%

aster dog (ADOG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ADOG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ADOG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00372484, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ADOG ir mainījies par +2.41% pēdējā stundā, par +8.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

aster dog (ADOG) tirgus informācija

$ 493.15K
$ 493.15K$ 493.15K

--
----

$ 493.15K
$ 493.15K$ 493.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais aster dog tirgus maksimums ir $ 493.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ADOG apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 493.15K.

aster dog (ADOG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas aster dog uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas aster dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas aster dog uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas aster dog uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+8.20%
30 dienas$ 0-78.09%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir aster dog (ADOG)?

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

aster dog (ADOG) resurss

Oficiālā interneta vietne

aster dog cenas prognoze (USD)

Kāda būs aster dog (ADOG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu aster dog (ADOG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa aster dog prognozes.

Apskati aster dog cenas prognozi!

ADOG uz vietējām valūtām

aster dog (ADOG) tokenomika

aster dog (ADOG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ADOG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par aster dog (ADOG)

Kāda ir aster dog (ADOG) vērtība šodien?
Reāllaika ADOG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ADOG uz USD cena?
Pašreizējā ADOG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir aster dog tirgus maksimums?
ADOG tirgus maksimums ir $ 493.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ADOG apjoms apgrozībā?
ADOG apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija ADOG vēsturiski augstākā cena?
ADOG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00372484 USD apmērā.
Kāda bija ADOG vēsturiski zemākā cena?
ADOG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ADOG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ADOG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ADOG šogad kāps augstāk?
ADOG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ADOG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:24 (UTC+8)

aster dog (ADOG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,266.52
$101,266.52$101,266.52

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.72
$3,259.72$3,259.72

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1967
$2.1967$2.1967

-3.74%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,266.52
$101,266.52$101,266.52

-1.85%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.72
$3,259.72$3,259.72

-7.05%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1967
$2.1967$2.1967

-3.74%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16208
$0.16208$0.16208

-1.12%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.4089
$3.4089$3.4089

+2,172.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.21576
$0.21576$0.21576

+1,306.51%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06354
$0.06354$0.06354

+80.10%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000705
$0.0000705$0.0000705

+71.95%