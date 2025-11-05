BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Assteroid cena šodien ir 0.00153739 USD. Seko līdzi reāllaika ASSTEROID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASSTEROID cenas tendenci MEXC.Reāllaika Assteroid cena šodien ir 0.00153739 USD. Seko līdzi reāllaika ASSTEROID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ASSTEROID cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ASSTEROID

ASSTEROID Cenas informācija

Kas ir ASSTEROID

ASSTEROID Oficiālā tīmekļa vietne

ASSTEROID Tokenomika

ASSTEROID Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Assteroid logotips

Assteroid Cena (ASSTEROID)

Nav sarakstā

1 ASSTEROID uz USD reāllaika cena:

$0.00153739
$0.00153739$0.00153739
-6.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Assteroid (ASSTEROID) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:27 (UTC+8)

Assteroid (ASSTEROID) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00135263
$ 0.00135263$ 0.00135263
24h zemākā
$ 0.00166995
$ 0.00166995$ 0.00166995
24h augstākā

$ 0.00135263
$ 0.00135263$ 0.00135263

$ 0.00166995
$ 0.00166995$ 0.00166995

$ 0.00437272
$ 0.00437272$ 0.00437272

$ 0
$ 0$ 0

+13.66%

-6.45%

-42.90%

-42.90%

Assteroid (ASSTEROID) reāllaika cena ir $0.00153739. Pēdējo 24 stundu laikā ASSTEROID tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00135263 līdz augstākajai $ 0.00166995, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ASSTEROID visu laiku augstākā cena ir $ 0.00437272, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ASSTEROID ir mainījies par +13.66% pēdējā stundā, par -6.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.90% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Assteroid (ASSTEROID) tirgus informācija

$ 153.74K
$ 153.74K$ 153.74K

--
----

$ 153.74K
$ 153.74K$ 153.74K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Assteroid tirgus maksimums ir $ 153.74K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ASSTEROID apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 153.74K.

Assteroid (ASSTEROID) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Assteroid uz USD bija $ -0.000106100031741649.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Assteroid uz USD bija $ +0.0004118646.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Assteroid uz USD bija $ -0.0002528310.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Assteroid uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000106100031741649-6.45%
30 dienas$ +0.0004118646+26.79%
60 dienas$ -0.0002528310-16.44%
90 dienas$ 0--

Kas ir Assteroid (ASSTEROID)?

assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Assteroid (ASSTEROID) resurss

Oficiālā interneta vietne

Assteroid cenas prognoze (USD)

Kāda būs Assteroid (ASSTEROID) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Assteroid (ASSTEROID) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Assteroid prognozes.

Apskati Assteroid cenas prognozi!

ASSTEROID uz vietējām valūtām

Assteroid (ASSTEROID) tokenomika

Assteroid (ASSTEROID) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ASSTEROID tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Assteroid (ASSTEROID)

Kāda ir Assteroid (ASSTEROID) vērtība šodien?
Reāllaika ASSTEROID cena USD ir 0.00153739 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ASSTEROID uz USD cena?
Pašreizējā ASSTEROID uz USD cena ir $ 0.00153739. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Assteroid tirgus maksimums?
ASSTEROID tirgus maksimums ir $ 153.74K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ASSTEROID apjoms apgrozībā?
ASSTEROID apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija ASSTEROID vēsturiski augstākā cena?
ASSTEROID sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00437272 USD apmērā.
Kāda bija ASSTEROID vēsturiski zemākā cena?
ASSTEROID sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ASSTEROID tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ASSTEROID tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ASSTEROID šogad kāps augstāk?
ASSTEROID cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ASSTEROID cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:27 (UTC+8)

Assteroid (ASSTEROID) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,191.91
$101,191.91$101,191.91

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.23
$3,269.23$3,269.23

-6.78%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.17
$155.17$155.17

-3.90%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-2.90%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,191.91
$101,191.91$101,191.91

-1.92%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,269.23
$3,269.23$3,269.23

-6.78%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2159
$2.2159$2.2159

-2.90%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.17
$155.17$155.17

-3.90%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16319
$0.16319$0.16319

-0.45%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8120
$2.8120$2.8120

+1,774.66%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11731
$0.11731$0.11731

+664.73%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000243
$0.0000000000000000000000000243$0.0000000000000000000000000243

+252.17%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05820
$0.05820$0.05820

+64.96%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000145
$0.000000000145$0.000000000145

+68.60%