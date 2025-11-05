BiržaDEX+
Reāllaika AssetMantle cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MNTL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MNTL cenas tendenci MEXC.Reāllaika AssetMantle cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MNTL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MNTL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MNTL

MNTL Cenas informācija

Kas ir MNTL

MNTL Oficiālā tīmekļa vietne

MNTL Tokenomika

MNTL Cenas prognoze

AssetMantle logotips

AssetMantle Cena (MNTL)

Nav sarakstā

1 MNTL uz USD reāllaika cena:

$0.00011064
$0.00011064
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
AssetMantle (MNTL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:20 (UTC+8)

AssetMantle (MNTL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.831444
$ 0.831444

$ 0
$ 0

--

--

-25.39%

-25.39%

AssetMantle (MNTL) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MNTL tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MNTL visu laiku augstākā cena ir $ 0.831444, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MNTL ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -25.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

AssetMantle (MNTL) tirgus informācija

$ 255.43K
$ 255.43K

--
----

$ 256.57K
$ 256.57K

2.31B
2.31B

2,319,003,164.752571
2,319,003,164.752571

Pašreizējais AssetMantle tirgus maksimums ir $ 255.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MNTL apjoms apgrozībā ir 2.31B ar kopējo apjomu 2319003164.752571. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 256.57K.

AssetMantle (MNTL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas AssetMantle uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas AssetMantle uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas AssetMantle uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas AssetMantle uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0-50.01%
60 dienas$ 0-54.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir AssetMantle (MNTL)?

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

AssetMantle (MNTL) resurss

Oficiālā interneta vietne

AssetMantle cenas prognoze (USD)

Kāda būs AssetMantle (MNTL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu AssetMantle (MNTL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa AssetMantle prognozes.

Apskati AssetMantle cenas prognozi!

MNTL uz vietējām valūtām

AssetMantle (MNTL) tokenomika

AssetMantle (MNTL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MNTL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par AssetMantle (MNTL)

Kāda ir AssetMantle (MNTL) vērtība šodien?
Reāllaika MNTL cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MNTL uz USD cena?
Pašreizējā MNTL uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir AssetMantle tirgus maksimums?
MNTL tirgus maksimums ir $ 255.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MNTL apjoms apgrozībā?
MNTL apjoms apgrozībā ir 2.31B USD.
Kāda bija MNTL vēsturiski augstākā cena?
MNTL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.831444 USD apmērā.
Kāda bija MNTL vēsturiski zemākā cena?
MNTL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MNTL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MNTL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MNTL šogad kāps augstāk?
MNTL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MNTL cenas prognozi dziļākai analīzei.
AssetMantle (MNTL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,163.27

$3,267.99

$155.11

$1.0000

$2.2146

$101,163.27

$3,267.99

$2.2146

$155.11

$0.16317

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.9550

$0.11730

$0.0000000000000000000000000243

$0.05829

$0.000000000145

