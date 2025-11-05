BiržaDEX+
Reāllaika ASK SPLAT cena šodien ir 0.00136083 USD. Seko līdzi reāllaika SPLAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPLAT cenas tendenci MEXC.Reāllaika ASK SPLAT cena šodien ir 0.00136083 USD. Seko līdzi reāllaika SPLAT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPLAT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPLAT

SPLAT Cenas informācija

Kas ir SPLAT

SPLAT Oficiālā tīmekļa vietne

SPLAT Tokenomika

SPLAT Cenas prognoze

ASK SPLAT Cena (SPLAT)

1 SPLAT uz USD reāllaika cena:

$0.00136083
-18.90%1D
ASK SPLAT (SPLAT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:16 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00132703
24h zemākā
$ 0.00173279
24h augstākā

$ 0.00132703
$ 0.00173279
$ 0.02859411
$ 0.00132703
-9.74%

-18.90%

-44.83%

-44.83%

ASK SPLAT (SPLAT) reāllaika cena ir $0.00136083. Pēdējo 24 stundu laikā SPLAT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00132703 līdz augstākajai $ 0.00173279, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPLAT visu laiku augstākā cena ir $ 0.02859411, savukārt zemākā - $ 0.00132703.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPLAT ir mainījies par -9.74% pēdējā stundā, par -18.90% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ASK SPLAT (SPLAT) tirgus informācija

$ 893.65K
--
$ 1.30M
656.70M
956,696,300.0176251
Pašreizējais ASK SPLAT tirgus maksimums ir $ 893.65K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPLAT apjoms apgrozībā ir 656.70M ar kopējo apjomu 956696300.0176251. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.30M.

ASK SPLAT (SPLAT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ASK SPLAT uz USD bija $ -0.000317167571499986.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ASK SPLAT uz USD bija $ -0.0010819428.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ASK SPLAT uz USD bija $ -0.0012586396.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ASK SPLAT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000317167571499986-18.90%
30 dienas$ -0.0010819428-79.50%
60 dienas$ -0.0012586396-92.49%
90 dienas$ 0--

Kas ir ASK SPLAT (SPLAT)?

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ASK SPLAT (SPLAT) resurss

Oficiālā interneta vietne

ASK SPLAT cenas prognoze (USD)

Kāda būs ASK SPLAT (SPLAT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ASK SPLAT (SPLAT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ASK SPLAT prognozes.

Apskati ASK SPLAT cenas prognozi!

SPLAT uz vietējām valūtām

ASK SPLAT (SPLAT) tokenomika

ASK SPLAT (SPLAT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPLAT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ASK SPLAT (SPLAT)

Kāda ir ASK SPLAT (SPLAT) vērtība šodien?
Reāllaika SPLAT cena USD ir 0.00136083 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPLAT uz USD cena?
Pašreizējā SPLAT uz USD cena ir $ 0.00136083. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ASK SPLAT tirgus maksimums?
SPLAT tirgus maksimums ir $ 893.65K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPLAT apjoms apgrozībā?
SPLAT apjoms apgrozībā ir 656.70M USD.
Kāda bija SPLAT vēsturiski augstākā cena?
SPLAT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02859411 USD apmērā.
Kāda bija SPLAT vēsturiski zemākā cena?
SPLAT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00132703 USD.
Kāds ir SPLAT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPLAT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPLAT šogad kāps augstāk?
SPLAT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPLAT cenas prognozi dziļākai analīzei.
ASK SPLAT (SPLAT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

