ARTH (ARTH) tokenomika
ARTH (ARTH) informācija
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin).
ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged.
ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability.
ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
ARTH (ARTH) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos ARTH (ARTH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
ARTH (ARTH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ARTH (ARTH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ARTH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ARTH tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ARTH tokenomiku, uzzini ARTH tokena reāllaika cenu!
ARTH cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARTH? Mūsu ARTH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.