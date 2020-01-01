ArtemisAI (ATAI) tokenomika
Artemis AI aims to revolutionize the world of cryptocurrency trading. Our primary goal is to provide users with a range of crypto trading tools that assist in making better trading decisions. These tools will include market analysis, risk management, and portfolio optimization, among others.
Further, we plan to develop an AI-driven bot that tracks wallets with excellent performance records and coins likely to receive significant attention, using the trading data gathered through these tools. This AI-powered bot will quickly analyze market trends and identify potential investment opportunities to offer to our users.
The ultimate goal of Artemis AI is to enhance the efficiency and transparency of trading, supporting users in making smart, informed trading decisions. We are committed to leveraging the full potential of blockchain technology to provide a safe and trustworthy trading environment for our users.
ArtemisAI (ATAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
ArtemisAI (ATAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ATAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ATAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
