Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros!
Aros (AROS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Aros (AROS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais AROS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu AROS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti AROS tokenomiku, uzzini AROS tokena reāllaika cenu!
AROS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas AROS? Mūsu AROS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.