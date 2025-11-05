BiržaDEX+
Reāllaika Ariva cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika ARV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARV

ARV Cenas informācija

Kas ir ARV

ARV Oficiālā tīmekļa vietne

ARV Tokenomika

ARV Cenas prognoze

Ariva logotips

Ariva Cena (ARV)

Nav sarakstā

1 ARV uz USD reāllaika cena:

--
----
+5.30%1D
mexc
MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Ariva (ARV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:05 (UTC+8)

Ariva (ARV) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141842
$ 0.00141842$ 0.00141842

$ 0
$ 0$ 0

+5.82%

+5.34%

+3.23%

+3.23%

Ariva (ARV) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā ARV tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARV visu laiku augstākā cena ir $ 0.00141842, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARV ir mainījies par +5.82% pēdējā stundā, par +5.34% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.23% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ariva (ARV) tirgus informācija

$ 335.22K
$ 335.22K$ 335.22K

--
----

$ 432.65K
$ 432.65K$ 432.65K

72.55B
72.55B 72.55B

93,639,999,939.04
93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Pašreizējais Ariva tirgus maksimums ir $ 335.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ARV apjoms apgrozībā ir 72.55B ar kopējo apjomu 93639999939.04. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 432.65K.

Ariva (ARV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Ariva uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Ariva uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Ariva uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Ariva uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+5.34%
30 dienas$ 0-23.24%
60 dienas$ 0-23.49%
90 dienas$ 0--

Kas ir Ariva (ARV)?

ARV has been produced for active use in global and local tourism and travel networks in the near future. Project is a worldwide B2C travel & tourism network where members can meet with global and local tourism service providers in the light of previous travelers' experiences and shares, make bookings with Cryptocurrency and earn crypto money from both their reservations and valuable content sharing.

Ariva was produced to eliminate the expensive costs of international high-volume money transfers and the Swift transaction complexity in tourism and travel transactions, which are among one of the highest volume industries in the world economy. One of its main aims is eliminate the complexity and difficulty arising from the use of local currency in the destination country.

ARV is the tourism cryptocurrency of the near future that can be spent safely in every country of the world from its crypto money wallet, eliminating the need to carry cash or debit cards.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Ariva (ARV) resurss

Oficiālā interneta vietne

Ariva cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ariva (ARV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ariva (ARV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ariva prognozes.

Apskati Ariva cenas prognozi!

ARV uz vietējām valūtām

Ariva (ARV) tokenomika

Ariva (ARV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Ariva (ARV)

Kāda ir Ariva (ARV) vērtība šodien?
Reāllaika ARV cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARV uz USD cena?
Pašreizējā ARV uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ariva tirgus maksimums?
ARV tirgus maksimums ir $ 335.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARV apjoms apgrozībā?
ARV apjoms apgrozībā ir 72.55B USD.
Kāda bija ARV vēsturiski augstākā cena?
ARV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00141842 USD apmērā.
Kāda bija ARV vēsturiski zemākā cena?
ARV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir ARV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ARV šogad kāps augstāk?
ARV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:16:05 (UTC+8)

Ariva (ARV) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

