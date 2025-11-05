BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Aria Premier Launch cena šodien ir 0.918103 USD. Seko līdzi reāllaika APL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Aria Premier Launch cena šodien ir 0.918103 USD. Seko līdzi reāllaika APL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati APL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par APL

APL Cenas informācija

Kas ir APL

APL Oficiālā tīmekļa vietne

APL Tokenomika

APL Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Aria Premier Launch logotips

Aria Premier Launch Cena (APL)

Nav sarakstā

1 APL uz USD reāllaika cena:

$0.918103
$0.918103$0.918103
+0.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Aria Premier Launch (APL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:10 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.909222
$ 0.909222$ 0.909222
24h zemākā
$ 0.918753
$ 0.918753$ 0.918753
24h augstākā

$ 0.909222
$ 0.909222$ 0.909222

$ 0.918753
$ 0.918753$ 0.918753

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058$ 0.782058

+0.44%

+0.59%

-2.38%

-2.38%

Aria Premier Launch (APL) reāllaika cena ir $0.918103. Pēdējo 24 stundu laikā APL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.909222 līdz augstākajai $ 0.918753, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. APL visu laiku augstākā cena ir $ 1.005, savukārt zemākā - $ 0.782058.

Īstermiņa veiktspējas ziņā APL ir mainījies par +0.44% pēdējā stundā, par +0.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Aria Premier Launch (APL) tirgus informācija

$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M

--
----

$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M

10.80M
10.80M 10.80M

10,802,707.86815905
10,802,707.86815905 10,802,707.86815905

Pašreizējais Aria Premier Launch tirgus maksimums ir $ 9.92M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. APL apjoms apgrozībā ir 10.80M ar kopējo apjomu 10802707.86815905. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 9.92M.

Aria Premier Launch (APL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Aria Premier Launch uz USD bija $ +0.00534337.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Aria Premier Launch uz USD bija $ +0.0107120585.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Aria Premier Launch uz USD bija $ -0.0014263648.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Aria Premier Launch uz USD bija $ -0.0064451226005103.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00534337+0.59%
30 dienas$ +0.0107120585+1.17%
60 dienas$ -0.0014263648-0.15%
90 dienas$ -0.0064451226005103-0.69%

Kas ir Aria Premier Launch (APL)?

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Aria Premier Launch (APL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Aria Premier Launch cenas prognoze (USD)

Kāda būs Aria Premier Launch (APL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Aria Premier Launch (APL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Aria Premier Launch prognozes.

Apskati Aria Premier Launch cenas prognozi!

APL uz vietējām valūtām

Aria Premier Launch (APL) tokenomika

Aria Premier Launch (APL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par APL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Aria Premier Launch (APL)

Kāda ir Aria Premier Launch (APL) vērtība šodien?
Reāllaika APL cena USD ir 0.918103 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā APL uz USD cena?
Pašreizējā APL uz USD cena ir $ 0.918103. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Aria Premier Launch tirgus maksimums?
APL tirgus maksimums ir $ 9.92M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir APL apjoms apgrozībā?
APL apjoms apgrozībā ir 10.80M USD.
Kāda bija APL vēsturiski augstākā cena?
APL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.005 USD apmērā.
Kāda bija APL vēsturiski zemākā cena?
APL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.782058 USD.
Kāds ir APL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu APL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai APL šogad kāps augstāk?
APL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati APL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:19:10 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,300.00
$101,300.00$101,300.00

-1.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.67
$3,259.67$3,259.67

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1946
$2.1946$2.1946

-3.83%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,300.00
$101,300.00$101,300.00

-1.82%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,259.67
$3,259.67$3,259.67

-7.05%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1946
$2.1946$2.1946

-3.83%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-5.13%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16213
$0.16213$0.16213

-1.09%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.3335
$3.3335$3.3335

+2,122.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.22319
$0.22319$0.22319

+1,354.95%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06183
$0.06183$0.06183

+75.25%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000709
$0.0000709$0.0000709

+72.92%