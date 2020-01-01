ARCS (ARX) tokenomika

ARCS (ARX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ARCS (ARX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ARCS (ARX) informācija

ARCS functions as native token in AIre ecosystem. AIre provides functionality for management and storage of various data structures in “data banks”, which is essentially a business to monetize data. Network participants can access and build on Data Banks via custom build applications or directly through proprietary APIs. This provides a flexible framework that makes it easy for companies to build their business scenarios and applications with powerful insights from data analytics.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.arcs-chain.com/

ARCS (ARX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ARCS (ARX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M
Kopējais apjoms:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 176.03M
$ 176.03M$ 176.03M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 79.16M
$ 79.16M$ 79.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 18.77
$ 18.77$ 18.77
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.01555073
$ 0.01555073$ 0.01555073

ARCS (ARX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ARCS (ARX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARX tokenomiku, uzzini ARX tokena reāllaika cenu!

ARX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARX? Mūsu ARX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.