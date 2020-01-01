Arcona (ARCONA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Arcona (ARCONA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Arcona (ARCONA) informācija

The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.arcona.space/
Tehniskais dokuments:
https://drive.google.com/file/d/1PxNj-QoCdh7clekeb6ROtzYOVjSeJb7b/view

Arcona (ARCONA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Arcona (ARCONA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 74.81K
Kopējais apjoms:
$ 15.18M
Apjoms apgrozībā:
$ 15.18M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 74.81K
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.24
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00161339
Pašreizējā cena:
$ 0.00492788
Arcona (ARCONA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Arcona (ARCONA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARCONA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARCONA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARCONA tokenomiku, uzzini ARCONA tokena reāllaika cenu!

ARCONA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARCONA? Mūsu ARCONA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

