Archi Token (ARCHI) tokenomika

Archi Token (ARCHI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Archi Token (ARCHI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Archi Token (ARCHI) informācija

Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive:

  1. Share of protocol fees
  2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive
  3. share fees from Liquidity provider incentive pool
  4. share trading fees in uni-v3

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://archi.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.archi.finance/

Archi Token (ARCHI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Archi Token (ARCHI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 117.10K
$ 117.10K$ 117.10K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 418.24K
$ 418.24K$ 418.24K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.01455472
$ 0.01455472$ 0.01455472
Pašreizējā cena:
$ 0.04182357
$ 0.04182357$ 0.04182357

Archi Token (ARCHI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Archi Token (ARCHI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ARCHI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ARCHI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ARCHI tokenomiku, uzzini ARCHI tokena reāllaika cenu!

ARCHI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ARCHI? Mūsu ARCHI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.