Reāllaika ArchAI cena šodien ir 0.00300235 USD. Seko līdzi reāllaika ARCHAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ARCHAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ARCHAI

ARCHAI Cenas informācija

Kas ir ARCHAI

ARCHAI Oficiālā tīmekļa vietne

ARCHAI Tokenomika

ARCHAI Cenas prognoze

ArchAI Cena (ARCHAI)

1 ARCHAI uz USD reāllaika cena:

$0.00300235
$0.00300235
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
ArchAI (ARCHAI) Tiešsaistes cenu diagramma
ArchAI (ARCHAI) Cenas informācija (USD)

$ 0.00288174
24h zemākā
$ 0.00305136
24h augstākā
ArchAI (ARCHAI) reāllaika cena ir $0.00300235. Pēdējo 24 stundu laikā ARCHAI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00288174 līdz augstākajai $ 0.00305136, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ARCHAI visu laiku augstākā cena ir $ 0.00836712, savukārt zemākā - $ 0.00271399.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ARCHAI ir mainījies par -1.03% pēdējā stundā, par -0.28% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.15% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ArchAI (ARCHAI) tirgus informācija

Pašreizējais ArchAI tirgus maksimums ir $ 1.22M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ARCHAI apjoms apgrozībā ir 407.15M ar kopējo apjomu 822688389.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.47M.

ArchAI (ARCHAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas ArchAI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas ArchAI uz USD bija $ -0.0008662013.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas ArchAI uz USD bija $ -0.0008942457.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas ArchAI uz USD bija $ -0.0003615873423052974.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.28%
30 dienas$ -0.0008662013-28.85%
60 dienas$ -0.0008942457-29.78%
90 dienas$ -0.0003615873423052974-10.74%

Kas ir ArchAI (ARCHAI)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

ArchAI (ARCHAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

ArchAI cenas prognoze (USD)

Kāda būs ArchAI (ARCHAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ArchAI (ARCHAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ArchAI prognozes.

Apskati ArchAI cenas prognozi!

ARCHAI uz vietējām valūtām

ArchAI (ARCHAI) tokenomika

ArchAI (ARCHAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ARCHAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par ArchAI (ARCHAI)

Kāda ir ArchAI (ARCHAI) vērtība šodien?
Reāllaika ARCHAI cena USD ir 0.00300235 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ARCHAI uz USD cena?
Pašreizējā ARCHAI uz USD cena ir $ 0.00300235. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ArchAI tirgus maksimums?
ARCHAI tirgus maksimums ir $ 1.22M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ARCHAI apjoms apgrozībā?
ARCHAI apjoms apgrozībā ir 407.15M USD.
Kāda bija ARCHAI vēsturiski augstākā cena?
ARCHAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00836712 USD apmērā.
Kāda bija ARCHAI vēsturiski zemākā cena?
ARCHAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00271399 USD.
Kāds ir ARCHAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ARCHAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ARCHAI šogad kāps augstāk?
ARCHAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ARCHAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
ArchAI (ARCHAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

